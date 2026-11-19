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ÇOMÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayrettin İhsan Erkoç, çalışmalar sonucunda Bilge Kağan'ın Orhun Vadisi'nde bir saray şehri yaptırdığının ortaya çıkarılması sonrasında Moğolistan'daki Göktürk şehirleşmesini yeni bir bakışla ele aldı.

ÇOMÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayrettin İhsan Erkoç, meslektaşı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sinoloji Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi Prof. Dr. Gürhan Kirilen ile Bilge Kağan'ın Orhun Vadisi'nde bir saray şehri yaptırdığını ortaya çıkardı. Bunun üzerine Doç. Dr. Erkoç düzenlenen 'Kağanın Otağından Kağanın Sarayına: Moğolistan'daki Göktürk Şehirleşmesine Yeni Bir Bakış' konferansında konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı