KONYA'da trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Sevim Aydın için görev yaptığı Ankara Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Törende, aynı kazada yaralanan eşi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve çocukları gözyaşı döktü.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve eşi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevim Aydın, dün Konya'nın Kulu ilçesinde trafik kazası geçirdi. Otomobilin şarampole devrildiği kazada Prof. Dr. Sevim Aydın yaşamını yitirdi, Prof. Dr. Kemalettin Aydın ile şoförü yaralandı.

Üreme sağlığı, tüp bebek uygulamaları, embriyo gelişimi ve hücre-doku araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Sevim Aydın için görev yaptığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Yerleşkesinde tören düzenlendi. Törene, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen ve kolu askıda bulunan Kemalettin Aydın ile kızı Eylül Aydın ve oğlu Kemal Yiğit Aydın'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, mesai arkadaşları, öğrenciler ve yakınları katıldı. Törende Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve çocukları gözyaşlarını tutamadı.

'ANNEM DOKTORLUĞU ÇOK SEVERDİ'

Törende gözyaşları içinde konuşan Eylül Aydın, "Annemiz bizim bir tanemizdi, bizim canımızdı. Çalıştığı yerde bu kadar sevildiğini bilmek bizi onore etti" dedi.

Kemal Yiğit Aydın ise "Annem doktorluğu çok severdi. Bu yaz ona 'Doktor olmasaydın ne olurdun' diye sordum. 'Yine doktor olurdum' dedi. Kendini bilime adadı, işini de çok severdi, iş arkadaşlarını da çok severdi" diye konuştu.

'DERİN BİR İZ BIRAKARAK AYRILIYOR'

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da "Etrafımızda bulunan herkes bizde bir iz bırakır. Ama bazı izler çok derin olur. Ve bu derin izlerden birini bugün beraberce yaşıyoruz. Acısını dün akşamdan itibaren yaşamaya başladık. Sevim Hoca hakikaten uzaktan bakınca birazcık mesafeli gibi görünürdü. Ama rektörlüğüm dönemimde gördüm ki onun içinde hakikaten bambaşka bir dünya var. Benden yaşça küçüktü; ama konuştuğu zaman sanki ablam konuşuyormuş gibi hissederdim. Hepimiz için çok zor. Ne enteresan bir tevafuktur ki histoloji ve embriyoloji, hayatın en başıyla ilgilenen bir bilim dalı. Hocamız da hayatın en başıyla çok ilgilendi; ama hayatın en sonunda hepimizin yüreğinde derin bir iz bırakarak ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi. Ardından Prof. Dr. Sevim Aydın'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü.

PROF. DR. SEVİM AYDIN

Prof. Dr. Sevim Aydın, 1981-1987 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördü. Mezuniyetinin ardından Kastamonu, Diyarbakır ve Trabzon'da pratisyen hekim olarak görev yaptı. Daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi aldı. Akademik kariyerine Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde devam eden Aydın, 2000 yılında yardımcı doçent, 2006 yılında doçent oldu. 2010 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geçen Aydın, 2013 yılından itibaren Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda profesör olarak görev yaptı. Aydın, 2014-2018 yılları arasında TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu'nda Grup Yürütme Komitesi Sekreterliği ve ARDEB Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Hücre, doku ve görüntüleme ile tüp bebek uygulamaları alanlarında araştırmalar yürüttü. Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği ile Türk Elektron Mikroskopi Derneği üyeliklerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı