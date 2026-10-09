Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, Türkiye ve Azerbaycan'ın birbirinin yanında olmayı sürdüreceğini söyledi

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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türkiye ile Azerbaycan'ın "tek millet, iki devlet" anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, iki ülkenin eğitim başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliğini geliştirerek birbirine destek olmaya devam edeceğini söyledi.

Ünüvar, "4. Uluslararası Kayıp Kişiler Konferansı"na katılmak üzere geldiği Bakü'de AA muhabirine Türkiye- Azerbaycan ilişkilerini ve Ankara Üniversitesinin Azerbaycan'daki çalışmalarını değerlendirdi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın aynı dil, kültür, sevinç ve tasayla yoğrulduğunu belirten Ünüvar, iki ülkenin farklı coğrafyalarda ancak aynı gönül coğrafyasında bulunduğunu ifade etti.

Ünüvar, Türkiye ve Azerbaycan'ın birbirlerinin imkan ve ihtiyaçlarını paylaşmayı bir görev olarak gördüğünü belirterek, "Hangisi ihtiyaç duyuyorsa diğeri onun yardımına koşa koşa gidiyor." dedi.

Türkiye'deki deprem felaketinin ardından Azerbaycan'ın desteğini hatırlatan Ünüvar, " Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta konutlar yaptı. Karabağ'da Türkiye maddi ve manevi destek oldu." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki dayanışmanın eğitim alanında da sürdüğünü dile getiren Ünüvar, Ankara Üniversitesi olarak Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmayı görev kabul ettiklerini söyledi.

Ankara Üniversitesinin Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile çift diploma programı başlattığını belirten Ünüvar, "Bu yıl 6 arkadaşı bilgisayar mühendisi olarak mezun ettik. Hem Ankara Üniversitesi hem de Azerbaycan Teknik Üniversitesi diplomasına sahip bu arkadaşlar Azerbaycan'a ve Türkiye'ye hizmet edecekler." diye konuştu.

Ünüvar, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi ile de ortak diploma programı başlattıklarını aktararak, üniversiteler arasındaki işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Karabağ'daki kayıpların tespitine destek

Ankara Üniversitesinin Azerbaycan'a yönelik çalışmalarının eğitimle sınırlı olmadığına dikkati çeken Ünüvar, Karabağ savaşlarında kaybolan kişilerin akıbetinin belirlenmesine yönelik çalışmalara da değindi.

Ünüvar, Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümünün, Birinci Karabağ Savaşı'nda kaybolan 3 bin 682 kişinin kimliklerinin ve yerlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalara katkı sağladığını bildirdi.

Yıllardır yakınlarından haber bekleyen ailelerin durumuna işaret eden Ünüvar, "Karabağ'da kayıp olan kişilerin bir an evvel tespitinin yapılması ve umutla bekleyen ailelerin, hiç olmazsa 'Bizim yakınlarımızın vefat ettiğini tespit edelim ve onlara bir mezar yapalım' diye umutla ve hüzünle bekleyen ailelerin ızdırabına bir nevi çare bulmak adına çok önemli bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Çalışmalarda DNA analizleri, kemik incelemeleri ve antropolojik yöntemlerden yararlanıldığını dile getiren Ünüvar, kayıp kişilerin kimliklerinin belirlenerek ailelerine yakınlarının mezarlarını ziyaret etme imkanı sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

Ünüvar, "Bunu sadece Azerbaycan'ın problemi gibi görmüyoruz. Biz aynı zamanda Türkiye'nin problemi gibi de görüyoruz çünkü biz Azerbaycan'ın problemini kendi problemimiz gibi görüyoruz." diye konuştu.

"Kederde ve sevinçte birlikteyiz"

Türkiye ile Azerbaycan'ın birbirinden ayrılmaz iki ülke olduğunu vurgulayan Ünüvar, iki ülkenin "kederde ve sevinçte" birlikte olduğunu söyledi.

Ünüvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Haydar Aliyev'in "tek millet, iki devlet" anlayışını sürdürdüğünü belirterek, eğitim kurumlarına da bu anlayışı güçlendirme sorumluluğu düştüğünü kaydetti.

"Eğitim kurumları olarak bize düşen bu duyguları beslemek, geliştirmek, güçlendirmektir." diyen Ünüvar, Türkiye ve Azerbaycan'ın birbirlerinin meseleleriyle yakından ilgilenmeye devam edeceğinin altını çizdi.

Ünüvar, "Nerede Türkiye var, Azerbaycan yoksa orada Türkiye, Azerbaycan'ın da temsilcisidir. Nerede Türkiye yok, Azerbaycan varsa orada Türkiye'nin temsilcisi Azerbaycan'dır." dedi.

Kaynak: AA