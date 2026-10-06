CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bahriye Üçok'u katledilişinin 36'ncı yıldönümünde andı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aydınlanma ve Cumhuriyet Devrimi'nin öncü savunucularından Doç. Dr. Bahriye Üçok'u, katledilişinin 36'ncı yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Ekim 1990'da evine gönderilen bombalı paketle katledilen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahriye Üçok'u andı.

Kılıçdaroğlu, paylaşmında, "Aydınlanma ve Cumhuriyet Devrimi'nin öncü savunucularından Doç. Dr. Bahriye Üçok'u, katledilişinin 36'ncı yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA