Başkentte düzenlenen "Duyarlı Medya Gençlik Kampı" sona erdi

TRT, Animasyon Film Yapımcıları Derneği ve Netco Animasyon iş birliğiyle düzenlenen 'Duyarlı Medya Gençlik Kampı', Ankara Üniversitesi'nde gerçekleştirilen sertifika töreni ile tamamlandı. Kampın sonunda, gençlerin çizgi film ve animasyon konusundaki eğitimleri açısından önemine vurgu yapıldı.

TRT, Animasyon Film Yapımcıları Derneği ve Netco Animasyon iş birliğinde Duyarlı Medya Derneğince düzenlenen "Duyarlı Medya Gençlik Kampı" sona erdi.

"Çizgi Film ve Animasyon" temasıyla iki gün süren kamp, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ATK Sanat Evi'ndeki sertifika töreni ve kapanış programıyla tamamlandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, burada yaptığı konuşmada gençlerin geleceğe iyi hazırlanmalarının önemine işaret etti.

Çizgi film ve animasyon konusunu çok önemsediğini belirten Ünüvar, "Hikaye anlatmak, o hikayeyi seslendirmek, çizgi filmin anime edilmesi çok ciddi bir ekosistem. Sadece o çizgileri karikatürize etmek yetmiyor. Onun temasını, vereceğiniz mesajı belirlemeniz lazım. Gerekirse onu seslendirmeniz lazım. Bu, bir ekosistemin parçaları." dedi.

Ünüvar, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, iki gün süren eğitimin sonunda sertifika alan öğrencilere tebriklerini iletti.

Törende, Animasyon Film Yapımcıları Dernek Başkanı ve yapımcı İsa Doğmuş, Duyarlı Medya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Altuğ, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Fatih Keskin ile TRT Kamu Koordinasyon Müşaviri Engin Baytaş ve TRT Genç Kanal Koordinatörü Emine Moğul da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kampa katılan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
