Afrika Haberleri - Afrika Haber - Haberler

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Afrika Haberleri

Afrika haber, Afrika son dakika haberleri ve gelişmeleri.

1 Haziran Ulusal Fenilketonüri Günü

1 Haziran Ulusal Fenilketonüri Günü

Afrika - 1 Saat Önce
Kurban fiyatları ne kadar olacak? 2022 Kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları!

Kurban fiyatları ne kadar olacak? 2022 Kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları!

Afrika - 1 Saat Önce
Başkan Erbaş: 'Vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 2 bin 500, yurt dışı bin 800 olarak belirledik'

Başkan Erbaş: "Vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 2 bin 500, yurt dışı bin 800 olarak belirledik"

Afrika - 3 Saat Önce
VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELLERİ AÇIKLANDI

VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELLERİ AÇIKLANDI

Afrika - 3 Saat Önce
Kadooğlu Holding'in İSO 500 gururu

Kadooğlu Holding'in İSO 500 gururu

Afrika - 3 Saat Önce
Diyanet Kurban Bedeli 2022: Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ne kadar? DİYANET AÇIKLADI!

Diyanet Kurban Bedeli 2022: Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ne kadar? DİYANET AÇIKLADI!

Afrika - 3 Saat Önce
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi

Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi

Afrika - 4 Saat Önce
Son Dakika! 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında ise 1800 lira olacak

Son Dakika! 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında ise 1800 lira olacak

Afrika - 4 Saat Önce
Leylek 'Mecnun' hayvanat bahçesinde tedavi gören 'Leyla'sını bırakmıyor

Leylek "Mecnun" hayvanat bahçesinde tedavi gören "Leyla"sını bırakmıyor

Afrika - 4 Saat Önce
Türk iş insanları 'Libya Build'i 'beklentileri karşılayan fuar' olarak nitelendiriyor

Türk iş insanları "Libya Build"i "beklentileri karşılayan fuar" olarak nitelendiriyor

Afrika - 4 Saat Önce
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Haziran 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Haziran 2022

Afrika - 5 Saat Önce
Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'yle ticaret hacminde 5 milyar doları hedef gösterdi

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'yle ticaret hacminde 5 milyar doları hedef gösterdi

Afrika - 6 Saat Önce
İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planında ilk uçak 14 Haziran'da kalkıyor

İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planında ilk uçak 14 Haziran'da kalkıyor

Afrika - 11 Saat Önce
AB'den 200 milyar euroluk ek savunma yatırımı

AB'den 200 milyar euroluk ek savunma yatırımı

Afrika - 14 Saat Önce

Kurban fiyatları ne kadar olacak? 2022 Kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları!
Macaristan'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Macaristan'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Afrika - 15 Saat Önce
Macron, tahılın Ukrayna dışına çıkarılmasında Türkiye'nin rolüne işaret etti

Macron, tahılın Ukrayna dışına çıkarılmasında Türkiye'nin rolüne işaret etti

Afrika - Dün 23:46
Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Agany ile görüştü

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Agany ile görüştü

Afrika - Dün 23:15
İngiltere, yasa dışı göçmenleri 14 Haziran'da Ruanda'ya göndermeye başlayacak

İngiltere, yasa dışı göçmenleri 14 Haziran'da Ruanda'ya göndermeye başlayacak

Afrika - Dün 22:16
DSÖ: Afrika'da bu yıl 1400'ü aşkın maymun çiçeği vakası görüldü

DSÖ: Afrika'da bu yıl 1400'ü aşkın maymun çiçeği vakası görüldü

Afrika - Dün 22:04
Maymun çiçeği virüsü: 'Kabus değil ama kötü bir rüya olabilir'

Maymun çiçeği virüsü: 'Kabus değil ama kötü bir rüya olabilir'

Afrika - Dün 21:45
AB'den 200 milyar euroluk ek savunma yatırımı

AB'den 200 milyar euroluk ek savunma yatırımı

Afrika - Dün 18:16
Uzmanlar 'Pusula denizanalarına' karşı uyardı: Kesinlikle dokunmayın, gördüğünüzde uzaklaşın

Uzmanlar 'Pusula denizanalarına' karşı uyardı: Kesinlikle dokunmayın, gördüğünüzde uzaklaşın

Afrika - Dün 16:53
PROF. DR. ŞİRİN PUSULA DENİZANALARININ MARMARA'DA ARTMASININ NEDENİ SU SICAKLIĞI SEVİYESİ

PROF. DR. ŞİRİN PUSULA DENİZANALARININ MARMARA'DA ARTMASININ NEDENİ SU SICAKLIĞI SEVİYESİ

Afrika - Dün 16:44
Uluslararası kuruluşlardan 'Afrika'nın doğusunda açlık bekleniyor' uyarısı

Uluslararası kuruluşlardan "Afrika'nın doğusunda açlık bekleniyor" uyarısı

Afrika - Dün 16:30
Afrika Birliği Dönem Başkanı Sall, AB Liderler Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Afrika Birliği Dönem Başkanı Sall, AB Liderler Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Afrika - Dün 15:55
Prof. Dr. Tağıl'dan yazın yüksek sıcaklık uyarısı

Prof. Dr. Tağıl'dan yazın yüksek sıcaklık uyarısı

Afrika - Dün 15:43
5 ülkeden geçim sıkıntısı manzaraları: 'Çocuklarımızın geleceği için Yeni Zelanda'yı terk ettik'

5 ülkeden geçim sıkıntısı manzaraları: 'Çocuklarımızın geleceği için Yeni Zelanda'yı terk ettik'

Afrika - Dün 15:15
Kalın: 'Klasik ile modern olan, geleneksel ile çağdaş olan birbiriyle çatışmak zorunda değil'

Kalın: "Klasik ile modern olan, geleneksel ile çağdaş olan birbiriyle çatışmak zorunda değil"

Afrika - Dün 15:12
AB Olağanüstü Liderler Zirvesi ikinci gününde

AB Olağanüstü Liderler Zirvesi ikinci gününde

Afrika - Dün 15:02
Ukrayna'daki tarım işletmeleri Rusya ile savaş nedeniyle zor durumda

Ukrayna'daki tarım işletmeleri Rusya ile savaş nedeniyle zor durumda

Afrika - Dün 14:54
Gezi Parkı olayları nedir? Gezi Parkı'nda neler oldu?

Gezi Parkı olayları nedir? Gezi Parkı'nda neler oldu?

Afrika - Dün 14:40
IMF: Nijerya, 2026'ya kadar gelirlerinin yüzde yüzünü borçlarına kullanabilir

IMF: Nijerya, 2026'ya kadar gelirlerinin yüzde yüzünü borçlarına kullanabilir

Afrika - Dün 14:24
Mavi Marmara gemisine yönelik saldırıda şehit olan Ali Haydar Bengi mezarı başında anıldı

Mavi Marmara gemisine yönelik saldırıda şehit olan Ali Haydar Bengi mezarı başında anıldı

Afrika - Dün 13:50
Dünya genelindeki 'gelir eşitsizliği' tavan yaptı

Dünya genelindeki 'gelir eşitsizliği' tavan yaptı

Afrika - Dün 13:39
Maymun çiçeği virüsü: İngiltere'de semptomlu kişilere cinsel ilişkiden uzak durmaları tavsiye edildi

Maymun çiçeği virüsü: İngiltere'de semptomlu kişilere cinsel ilişkiden uzak durmaları tavsiye edildi

Afrika - Dün 12:45
Zelenski: 24 Şubat'tan beri 32 medya temsilcisi öldürüldü

Zelenski: 24 Şubat'tan beri 32 medya temsilcisi öldürüldü

Afrika - Dün 11:44
Ürettiği alüminyum ürünleri 15 ülkeye ihraç ediyor

Ürettiği alüminyum ürünleri 15 ülkeye ihraç ediyor

Afrika - Dün 11:30
Ani sıcaklık artışı 2 binin üzerinde heyelana neden oldu

Ani sıcaklık artışı 2 binin üzerinde heyelana neden oldu

Afrika - Dün 11:04
Kuraklıktan kurtulan Kuyucuk Gölü yeniden kuşlara yuva oldu

Kuraklıktan kurtulan Kuyucuk Gölü yeniden kuşlara yuva oldu

Afrika - Dün 11:04
Muhafazakar moda pazarı hedef kitlesini genişletti

Muhafazakar moda pazarı hedef kitlesini genişletti

Afrika - Dün 10:20
BM'den Mozambik'teki 23 bin aileye tohum desteği

BM'den Mozambik'teki 23 bin aileye tohum desteği

Afrika - Dün 10:02
Maymun çiçeği eşcinsellerde mi görülüyor?

Maymun çiçeği eşcinsellerde mi görülüyor?

Afrika - Dün 09:44
ABD'deki ilk maymun çiçeği vakasını tespit eden Türk doktor Nesli Başgöz yaşadıklarını anlattı

ABD'deki ilk maymun çiçeği vakasını tespit eden Türk doktor Nesli Başgöz yaşadıklarını anlattı

Afrika - Dün 09:11
İnsanlar neden diğer primatlara göre daha az uyuyor?

İnsanlar neden diğer primatlara göre daha az uyuyor?

Afrika - Dün 04:45
30 Mayıs 2022 Haberleri

30 Mayıs 2022 Haberleri

Afrika - Dün 01:16
Engin Altan Düzyatan Barbaroslar dizisinden ayrıldı mı?

Engin Altan Düzyatan Barbaroslar dizisinden ayrıldı mı?

Afrika - Dün 00:08
İngiltere'den gelen son veriler endişelendirdi! Maymun çiçeği virüsü hızla yayılıyor

İngiltere'den gelen son veriler endişelendirdi! Maymun çiçeği virüsü hızla yayılıyor

Afrika - Dün 07:07
OHAL'in kaldırıldığı Sudan'da 63 siyasi tutuklu serbest bırakıldı

OHAL'in kaldırıldığı Sudan'da 63 siyasi tutuklu serbest bırakıldı

Afrika - 30.05.2022
İngiltere'de maymun çiçeği vaka sayısı 179'a çıktı

İngiltere'de maymun çiçeği vaka sayısı 179'a çıktı

Afrika - 30.05.2022
DSÖ, maymun çiçeği virüsünün yeni bir salgına dönmesini öngörmüyor

DSÖ, maymun çiçeği virüsünün yeni bir salgına dönmesini öngörmüyor

Afrika - 30.05.2022
AB liderleri Rusya'ya yaptırımları görüşüyor

AB liderleri Rusya'ya yaptırımları görüşüyor

Afrika - 30.05.2022
Nijerya'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti

Nijerya'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti

Afrika - 30.05.2022
Osmangazi Belediyesi, projeleri ile ilham kaynağı oluyor

Osmangazi Belediyesi, projeleri ile ilham kaynağı oluyor

Afrika - 30.05.2022
TBMM Başkanı Şentop, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

TBMM Başkanı Şentop, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Afrika - 30.05.2022
İspanya, NATO'ya katılışının 40. yılını kutluyorStoltenberg: 'İspanya, hem kıtalarla sınır hem de kültürler arasında bir köprü konumunda'

İspanya, NATO'ya katılışının 40. yılını kutluyorStoltenberg: "İspanya, hem kıtalarla sınır hem de kültürler arasında bir köprü konumunda"

Afrika - 30.05.2022
Ayhan Barut: 'Tarsim İçin Yeni Bir Düzenleme Yapılması Gerekmektedir'

Ayhan Barut: "Tarsim İçin Yeni Bir Düzenleme Yapılması Gerekmektedir"

Afrika - 30.05.2022
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 2 Rus paralı asker öldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 2 Rus paralı asker öldü

Afrika - 30.05.2022
Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı: 'Maymun Çiçeği virüsü ilk vakadan bir yıl önce Münih Konferansı'nda anlatıldı'

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı: "Maymun Çiçeği virüsü ilk vakadan bir yıl önce Münih Konferansı'nda anlatıldı"

Afrika - 30.05.2022
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde dijital para resmi olarak kullanılmaya başlandı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde dijital para resmi olarak kullanılmaya başlandı

Afrika - 30.05.2022
'Afrika örgüsü' saç modeli aynı zamanda bir kimliği ve tarihi yansıtıyor

"Afrika örgüsü" saç modeli aynı zamanda bir kimliği ve tarihi yansıtıyor

Afrika - 30.05.2022
Pakistan hükümeti, sağlık otoritelerini maymun çiçeği virüsüne karşı uyardı

Pakistan hükümeti, sağlık otoritelerini maymun çiçeği virüsüne karşı uyardı

Afrika - 30.05.2022
AB liderleri Brüksel'de Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde toplanıyor

AB liderleri Brüksel'de Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde toplanıyor

Afrika - 30.05.2022
Somalili barış aktivisti Shirwa yaşamını yitirdi

Somalili barış aktivisti Shirwa yaşamını yitirdi

Afrika - 30.05.2022
Fransa'da maymun çiçeği vaka sayısı 16 olarak tespit edildi

Fransa'da maymun çiçeği vaka sayısı 16 olarak tespit edildi

Afrika - 30.05.2022
Sudan'da 7 aydır süren OHAL kaldırıldı

Sudan'da 7 aydır süren OHAL kaldırıldı

Afrika - 30.05.2022
Ekrem İmamoğlu: Korsan Bir Törenle Bu Aziz Şehrin Fetih Yıl Dönümünü Bile Bölmek İçin Çaba Sarf Ediyorlar

Ekrem İmamoğlu: Korsan Bir Törenle Bu Aziz Şehrin Fetih Yıl Dönümünü Bile Bölmek İçin Çaba Sarf Ediyorlar

Afrika - 29.05.2022
AB liderleri, yarın Ukrayna, yaptırımlar, enerji ve gıda konularını görüşecek

AB liderleri, yarın Ukrayna, yaptırımlar, enerji ve gıda konularını görüşecek

Afrika - 29.05.2022
Büyük taşınma: BBC yayın ağlarını kapatıyor!

Büyük taşınma: BBC yayın ağlarını kapatıyor!

Afrika - 29.05.2022
Sudan'da 7 aydır süren OHAL kaldırıldı

Sudan'da 7 aydır süren OHAL kaldırıldı

Afrika - 29.05.2022
DSÖ, maymun çiçeği vakalarının 257'ye yükseldiğini açıkladı

DSÖ, maymun çiçeği vakalarının 257'ye yükseldiğini açıkladı

Afrika - 29.05.2022
BAE, Ürdün ve Mısır sanayi alanında iş birliği kararı aldı

BAE, Ürdün ve Mısır sanayi alanında iş birliği kararı aldı

Afrika - 29.05.2022
Suudi Arabistan'da 'Kızıl Dalga' ortak tatbikatı başladı

Suudi Arabistan'da "Kızıl Dalga" ortak tatbikatı başladı

Afrika - 29.05.2022
Engin Fırat: 'Benim önceliğim bir milli takımı çalıştırmak'

Engin Fırat: "Benim önceliğim bir milli takımı çalıştırmak"

Afrika - 29.05.2022
Afrika Birliğinden Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne itidal çağrısı

Afrika Birliğinden Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne itidal çağrısı

Afrika - 29.05.2022
Sudan, Etiyopya'nın tartışmalı Hedasi Barajı'nı 3. kez doldurma kararını kınadı

Sudan, Etiyopya'nın tartışmalı Hedasi Barajı'nı 3. kez doldurma kararını kınadı

Afrika - 29.05.2022
Geceleri tuvalette ortaya çıkıp, pembe iç çamaşırlı kadınlara tecavüz ediyor! Ürküten hikaye yeniden gündem

Geceleri tuvalette ortaya çıkıp, pembe iç çamaşırlı kadınlara tecavüz ediyor! Ürküten hikaye yeniden gündem

Afrika - 29.05.2022
'Geleneği ve Geleceği Dokumak' sergisi CerModern'de açıldı

"Geleneği ve Geleceği Dokumak" sergisi CerModern'de açıldı

Afrika - 29.05.2022
Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolarda 2 kişi öldü

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolarda 2 kişi öldü

Afrika - 29.05.2022
Güney Sudan'dan Etiyopya'daki barış sürecine destek

Güney Sudan'dan Etiyopya'daki barış sürecine destek

Afrika - 29.05.2022
Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de açtıE-ihracat planlarına hız veren Trendyol, 2023'te 1 milyar dolar global satış hacmine ulaşmayı hedefliyor

Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de açtıE-ihracat planlarına hız veren Trendyol, 2023'te 1 milyar dolar global satış hacmine ulaşmayı hedefliyor

Afrika - 29.05.2022
Uzmanı uyardı: 42 yaş altı maymun çiçeği enfeksiyonuna açık durumda

Uzmanı uyardı: 42 yaş altı maymun çiçeği enfeksiyonuna açık durumda

Afrika - 29.05.2022
Karanfil Group'ta hedef bugün Libya, yarın bütün Afrika

Karanfil Group'ta hedef bugün Libya, yarın bütün Afrika

Afrika - 29.05.2022
BM: Malavi gıda kriziyle karşı karşıya

BM: Malavi gıda kriziyle karşı karşıya

Afrika - 29.05.2022
ATO'da Etiyopya ülke tanıtım toplantısı

ATO'da Etiyopya ülke tanıtım toplantısı

Afrika - 29.05.2022
Meksika'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

Meksika'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

Afrika - 29.05.2022
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde idam cezasını kaldıran yasa kabul edildi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde idam cezasını kaldıran yasa kabul edildi

Afrika - 28.05.2022
Onlara sıcak işlemiyor, 90 derecede zorlu mesai

Onlara sıcak işlemiyor, 90 derecede zorlu mesai

Afrika - 28.05.2022
Türkiye'ye gelmeyen Starlink, Afrika'da kullanıma açıldı!

Türkiye'ye gelmeyen Starlink, Afrika'da kullanıma açıldı!

Afrika - 28.05.2022
Prof. Dr. Bayram, Çöl tozu, astım ve koah, gibi akciğer hastalıklarına bağlı ölümleri arttırıyor

Prof. Dr. Bayram, Çöl tozu, astım ve koah, gibi akciğer hastalıklarına bağlı ölümleri arttırıyor

Afrika - 28.05.2022
Afrika Birliği: Önlemlere rağmen terör yayılmayı sürdürüyor

Afrika Birliği: Önlemlere rağmen terör yayılmayı sürdürüyor

Afrika - 28.05.2022
İrlanda'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

İrlanda'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Afrika - 28.05.2022
Ağbaba: 'Bu Yasa Açık Bir Dikta Teklifidir. Diktatörlüğün Basın Kanunu, Sansür Kanunudur'

Ağbaba: "Bu Yasa Açık Bir Dikta Teklifidir. Diktatörlüğün Basın Kanunu, Sansür Kanunudur"

Afrika - 28.05.2022
Avusturya: Putin, mahkum değişimi için olumlu sinyaller verdi

Avusturya: Putin, mahkum değişimi için olumlu sinyaller verdi

Afrika - 28.05.2022
Kebapçıların 90 derecede zorlu mesaisi

Kebapçıların 90 derecede zorlu mesaisi

Afrika - 28.05.2022
Dervişoğlu'ndan Özer'e Maarif Vakfı Sorusu: 'Afrika Ülkelerine Eğitim Götürün Devletimizin Kendi Ülkesinin Vatandaşlarına da Sıra Gelecek Midir?'

Dervişoğlu'ndan Özer'e Maarif Vakfı Sorusu: "Afrika Ülkelerine Eğitim Götürün Devletimizin Kendi Ülkesinin Vatandaşlarına da Sıra Gelecek Midir?"

Afrika - 28.05.2022
RS Otomotiv Grubu Automechanika'da yerini alacak

RS Otomotiv Grubu Automechanika'da yerini alacak

Afrika - 28.05.2022
Koruma altında olan küçük akbabalar, Kars'ta görüntülendi

Koruma altında olan küçük akbabalar, Kars'ta görüntülendi

Afrika - 28.05.2022
Gamze Özçelik-Uğur Pektaş'ın Sır Gibi Sakladığı Oğlu Ortaya Çıktı!

Gamze Özçelik-Uğur Pektaş'ın Sır Gibi Sakladığı Oğlu Ortaya Çıktı!

Afrika - 28.05.2022
Soylu: '(Diyarbakır Anneleri) Bir anne, TRT Radyo frekansından evladına seslendi'

Soylu: "(Diyarbakır Anneleri) Bir anne, TRT Radyo frekansından evladına seslendi"

Afrika - 28.05.2022
Bilim Kurulu üyesi merak edilenleri cevapladı: Türkiye'de maymun çiçeği vakası tespit edilirse neler olacak, karantina kaç gün sürecek?

Bilim Kurulu üyesi merak edilenleri cevapladı: Türkiye'de maymun çiçeği vakası tespit edilirse neler olacak, karantina kaç gün sürecek?

Afrika - 28.05.2022
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