Afrika Haberleri - Afrika Haber - Haberler

Afrika Haberleri
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Kurban fiyatları ne kadar olacak? 2022 Kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları!
Başkan Erbaş: "Vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 2 bin 500, yurt dışı bin 800 olarak belirledik"
Diyanet Kurban Bedeli 2022: Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ne kadar? DİYANET AÇIKLADI!
Son Dakika! 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında ise 1800 lira olacak
Türk iş insanları "Libya Build"i "beklentileri karşılayan fuar" olarak nitelendiriyor
Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'yle ticaret hacminde 5 milyar doları hedef gösterdi
İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planında ilk uçak 14 Haziran'da kalkıyor
Kurban fiyatları ne kadar olacak? 2022 Kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları!
Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Agany ile görüştü
Uzmanlar 'Pusula denizanalarına' karşı uyardı: Kesinlikle dokunmayın, gördüğünüzde uzaklaşın
PROF. DR. ŞİRİN PUSULA DENİZANALARININ MARMARA'DA ARTMASININ NEDENİ SU SICAKLIĞI SEVİYESİ
5 ülkeden geçim sıkıntısı manzaraları: 'Çocuklarımızın geleceği için Yeni Zelanda'yı terk ettik'
Kalın: "Klasik ile modern olan, geleneksel ile çağdaş olan birbiriyle çatışmak zorunda değil"
Mavi Marmara gemisine yönelik saldırıda şehit olan Ali Haydar Bengi mezarı başında anıldı
Maymun çiçeği virüsü: İngiltere'de semptomlu kişilere cinsel ilişkiden uzak durmaları tavsiye edildi
ABD'deki ilk maymun çiçeği vakasını tespit eden Türk doktor Nesli Başgöz yaşadıklarını anlattı
İngiltere'den gelen son veriler endişelendirdi! Maymun çiçeği virüsü hızla yayılıyor
İspanya, NATO'ya katılışının 40. yılını kutluyorStoltenberg: "İspanya, hem kıtalarla sınır hem de kültürler arasında bir köprü konumunda"
Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı: "Maymun Çiçeği virüsü ilk vakadan bir yıl önce Münih Konferansı'nda anlatıldı"
Ekrem İmamoğlu: Korsan Bir Törenle Bu Aziz Şehrin Fetih Yıl Dönümünü Bile Bölmek İçin Çaba Sarf Ediyorlar
Geceleri tuvalette ortaya çıkıp, pembe iç çamaşırlı kadınlara tecavüz ediyor! Ürküten hikaye yeniden gündem
Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de açtıE-ihracat planlarına hız veren Trendyol, 2023'te 1 milyar dolar global satış hacmine ulaşmayı hedefliyor
Prof. Dr. Bayram, Çöl tozu, astım ve koah, gibi akciğer hastalıklarına bağlı ölümleri arttırıyor
Ağbaba: "Bu Yasa Açık Bir Dikta Teklifidir. Diktatörlüğün Basın Kanunu, Sansür Kanunudur"
Dervişoğlu'ndan Özer'e Maarif Vakfı Sorusu: "Afrika Ülkelerine Eğitim Götürün Devletimizin Kendi Ülkesinin Vatandaşlarına da Sıra Gelecek Midir?"
Soylu: "(Diyarbakır Anneleri) Bir anne, TRT Radyo frekansından evladına seslendi"