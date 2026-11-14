Trabzonsporlu Salah Mısır'ın kralı oldu! Tarihi rekoru kırdı

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Trabzonsporlu Salah, Mısır Milli Takımı formasıyla tarihi bir rekora imza attı. Malavi karşısında iki kez fileleri havalandıran yıldız futbolcu, ülkesinin futbol tarihine adını yazdırdı.

MISIR MALAVİ'YE GOL YAĞDIRDI

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda Mısır ile Malavi karşı karşıya geldi. Ev sahibi Mısır, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede rakibini 5-0 mağlup ederek farklı bir galibiyet elde etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Mısır, henüz 6. dakikada Nasser Maher'in golüyle öne geçti. Bu golden yalnızca dört dakika sonra sahneye çıkan Omar Marmoush, 10. dakikada farkı ikiye çıkardı. Hücumdaki etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 39. dakikada Muhammed Hany'nin golüyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

SAHNEYE TRABZONSPORLU SALAH ÇIKTI

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Mısır'da son sözü Mohamed Salah söyledi. Trabzonspor forması giyen yıldız futbolcu, 84. dakikada attığı golle skoru 4-0'a getirdi. Ancak Salah için gecenin en önemli anı henüz gelmemişti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Salah, 90+5. dakikada fileleri havalandırarak maçın skorunu 5-0 olarak belirledi. Bu gol, yalnızca farklı galibiyeti tamamlamakla kalmadı, Mısır futbol tarihindeki bir rekorun da el değiştirmesini sağladı.

MISIR TARİHİNİN EN GOLCÜ FUTBOLCUSU OLDU

Malavi karşısında iki gol atan Mohamed Salah, Mısır Milli Takımı formasıyla kaydettiği gol sayısını 70'e yükseltti. Dünyaca ünlü yıldız, bu başarısıyla milli takım kariyerinde 69 gol atan Hossam Hassan'ı geride bıraktı. Böylece Mısır Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu unvanı Mohamed Salah'ın oldu. Salah, ülkesinin futbol tarihinde uzun yıllardır zirvede bulunan Hossam Hassan'ın rekorunu kırarak kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.