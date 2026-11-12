COP31 LİDERLER ZİRVESİ - Afrikalı liderler, iklim hedeflerini ve yeşil dönüşüm önceliklerini açıkladı

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ANTALYA/ Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde 6 Afrika ülkesinin temsilcileri, sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji yatırımları ve doğal kaynakların korunmasına yönelik hedeflerini paylaşarak iklim değişikliğiyle mücadelede Afrika'nın kalkınma ihtiyaçlarının gözetilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde Mali, Gabon, Zimbabve, Ruanda, Burundi ve Gine-Bissau temsilcileri, konuşma yaptı.

Mali'den 2035 için emisyon azaltma hedefi

Mali Başbakanı Abdoulaye Maiga, Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu belirterek, COP31'in düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Sahel bölgesinde çölleşme, toprakların bozulması ve güvenlik sorunlarının halkın yaşam koşullarını olumsuz etkilediğini söyleyen Maiga, ülkesinin çevre sorunlarıyla mücadele kapsamında güneş enerjisi yatırımlarını artırdığını dile getirdi.

Maiga, Mali'nin 2035'e kadar enerji, tarım ve atık yönetimi sektörlerinde sera gazı emisyonlarını referans senaryoya göre yüzde 25'in üzerinde azaltmayı hedeflediğini açıkladı.

Gabon'dan Kongo Havzası ormanlarının korunması çağrısı

Gabon Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hugues Alexandre Barro Chambrier, Kongo Havzası ormanlarının küresel iklim dengesinin korunmasındaki rolüne dikkati çekti.

Ormanların korunmasının bölge halklarının yaşam koşullarının iyileştirilmesiyle birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan Chambrier, orman ekosistemlerinin küresel iklime sağladığı katkının uluslararası düzeyde daha fazla tanınmasını istedi.

Chambrier, ormanlarını koruyan ülkelerin, bu sorumluluğun ekonomik yükünü tek başlarına üstlenmemesi gerektiğini belirtti.

Zimbabve: Afrika, kritik madenleri işleyerek sanayileşmeli

Zimbabve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Constantino Chiwenga, Afrika'nın küresel enerji dönüşümünde yalnızca kritik madenlerin temin edildiği bölge olmaktan çıkması gerektiğini söyledi.

Chiwenga, kıtanın doğal kaynaklarını yerel sanayide işleyerek teknoloji geliştirmesi, istihdam oluşturması ve ekonomik değer üretmesi gerektiğini vurguladı.

Zimbabve'nin kritik madenlerin yerel olarak işlenmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü anlatan Chiwenga, düşük karbonlu ekonomiye geçişin Afrika ülkelerinin sanayileşme hedeflerini desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Ruanda'dan yüzde 53 emisyon azaltma hedefi

Ruanda Başbakanı Justin Nsengiyumva, ülkesinin 2035'e kadar sera gazı emisyonlarını mevcut politikaların sürdüğü senaryoya kıyasla yüzde 53 azaltmayı taahhüt ettiğini bildirdi.

Bu hedefe ulaşmak için 12 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyulduğunu belirten Nsengiyumva, gelişmekte olan ülkelerdeki yatırımların coğrafi konumlarına göre değil ekonomik niteliklerine göre değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Nsengiyumva, iklim değişikliğiyle mücadelenin gelişmekte olan ülkelerin borç yükünü artırmadan yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Burundi'den El Nino ve sel risklerine dikkati çeken açıklama

Burundi Başbakanı Nestor Ntahontuye, iklim değişikliğinin ülkesinde gıda güvenliği, halk sağlığı ve ekonomik kalkınma üzerindeki etkilerine dikkati çekti.

Tanganika Gölü çevresinde yaşanan sellerin halkın yaşam koşullarını olumsuz etkilediğini belirten Ntahontuye, El Nino kaynaklı risklere karşı önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ntahontuye, Burundi'nin, ormanların korunması, bozulan arazilerin iyileştirilmesi ve iklim değişikliğine dayanıklı tarım uygulamalarına yönelik çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Gine-Bissau: İklim değişikliği ulusal egemenliği de tehdit ediyor

Gine-Bissau Başbakanı Ilídio Vieira Té, iklim değişikliğinin ülkesi açısından yalnızca çevresel bir sorun olmadığını, ekonomik kalkınma, insan güvenliği ve ulusal egemenlik için de tehdit oluşturduğunu belirtti.

Deniz seviyesinin yükselmesi, kıyı erozyonu, aşırı yağışlar ve sellerin gıda güvenliği ile ekonomik istikrar üzerinde olumsuz etkilerinin bulunduğuna dikkati çeken Té, ülkesinin küresel sera gazı emisyonlarındaki payı düşük olmasına rağmen iklim değişikliğinin sonuçlarından ağır şekilde etkilendiğini ifade etti.

Té, iklim değişikliğine yol açan tarihsel emisyonlarda daha fazla sorumluluğu bulunan ülkelerin, mali ve ekonomik kapasiteleri doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadeleye daha fazla katkı sağlamaları gerektiğini vurguladı.

COP31 Antalya

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı COP31, 9 Kasım'da Antalya'da başladı. Sözleşmeye taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiren konferans, 20 Kasım'da sona erecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11-12 Kasım'da düzenlenen Liderler Zirvesi'ne 6 kıtadan 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluşu temsilen çok sayıda lider katılıyor.

Kaynak: AA