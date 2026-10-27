Büyükelçi Poroy, Abuja'daki MIKTA toplantısında iklim finansmanına dikkat çekti

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Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Nijerya'da düzenlenen MIKTA toplantısında, iklim değişikliğiyle mücadelede finansmana erişimin ve uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasında gayriresmi istişare ve eşgüdüm platformu olan MIKTA'nın Nijerya'da bulunan büyükelçileri, başkent Abuja'da düzenlenen programda bir araya geldi.

Programda, iklim finansmanının daha erişilebilir hale getirilmesi ve iklim taahhütlerinin somut projelere dönüştürülmesi ele alındı.

Büyükelçi Poroy burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle mücadelede finansmana erişimin ve uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Poroy, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) dönem başkanlığı kapsamında iklim taahhütlerinin uygulanmasını hızlandırmayı hedeflediğini belirtti.

Uluslararası toplumun iklim değişikliğiyle mücadele konusunda kapsamlı bir çerçeve oluşturduğunu kaydeden Poroy, asıl meselenin bu taahhütleri somut projelere, yatırımlara ve ölçülebilir sonuçlara dönüştürmek olduğunu ifade etti.

Poroy, özellikle Afrika'daki gelişmekte olan ülkelerin iklim hedeflerini hayata geçirebilmesi için finansal kaynakların yanı sıra teknoloji, kurumsal kapasite ve proje hazırlama desteğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

İklim finansmanının kalkınma finansmanından ayrı değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Poroy, bu kaynakların enerji sistemlerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir tarımın desteklenmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, yeşil sanayinin geliştirilmesi ve iklim değişikliğine dirençli şehirlerin oluşturulması için kullanılmasının önemine işaret etti.

Türkiye'den iklim yatırımlarına yönelik yeni girişim

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte geliştirdiği "İklim Uygulama Köprüsü" girişimine de değinen Poroy, girişimin iklim taahhütleri ile yatırıma hazır projeler arasındaki boşluğu kapatmayı amaçladığını bildirdi.

Poroy, Ulusal Katkı Beyanları ile ekonomi politikaları arasındaki bağın güçlendirilmesi ve özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesinin de girişimin hedefleri arasında bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin 2023'te meydana gelen depremlerin ardından yürüttüğü yeniden inşa çalışmalarının koordinasyon, finansman, kurumsal kapasite ve ortaklıkların önemini ortaya koyduğunu ifade eden Poroy, iklim eyleminde de bu unsurların birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

Cop31 ve COP32 sürecinde Afrika ile işbirliği

MIKTA ülkeleri arasındaki işbirliğinin iklim finansmanına erişimin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini dile getiren Poroy, ülkelerin deneyim paylaşımı ve ortak çözümler geliştirmesinin önemini vurguladı.

Poroy, COP31'in Antalya'da düzenleneceğini hatırlatarak, konferansın Etiyopya'nın ev sahipliği yapması öngörülen COP32'ye yönelik sürecin devamlılığına katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Afrika'nın iklim eyleminde merkezi bir ortak olduğunun altını çizen Poroy, iklim yatırımlarının insanlar için somut sonuçlar üretmesi gerektiğini kaydetti.

Poroy, iklim finansmanının yanı sıra teknoloji, bilgi paylaşımı, kurumsal kapasite ve uluslararası ortaklıkların da iklim hedeflerinin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA