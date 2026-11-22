Çin ve Afrika'nın yoksullukla mücadelesine odaklanan forum Addis Ababa'da düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da cumartesi günü Çin ve Afrika'nın yoksullukla mücadelesine odaklanan üst düzey forum düzenlendi. Forumun, uygulamalı deneyim ve kalkınma yaklaşımlarının paylaşımını artırarak bu alandaki işbirliğini derinleştirmeyi amaçladığı bildirildi.
ADDİS ABABA, 22 Kasım (Xinhua) -- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da cumartesi günü Çin ve Afrika'nın yoksullukla mücadelesine odaklanan üst düzey tematik forum düzenlendi.
Forumun, uygulamalı deneyim ve kalkınma yaklaşımlarının paylaşımını artırarak bu alandaki işbirliğini daha da derinleştirmeyi amaçladığı bildirildi.
Kaynak: Xinhua