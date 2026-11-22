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ADDİS ABABA, 22 Kasım (Xinhua) -- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da cumartesi günü Çin ve Afrika'nın yoksullukla mücadelesine odaklanan üst düzey tematik forum düzenlendi.

Forumun, uygulamalı deneyim ve kalkınma yaklaşımlarının paylaşımını artırarak bu alandaki işbirliğini daha da derinleştirmeyi amaçladığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua