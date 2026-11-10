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AFRICOM Komutanı Anderson, BAMEX 2026'yı ziyaret etti, Rus heyeti standan ayrıldı

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AFRICOM Komutanı Anderson, BAMEX 2026'yı ziyaret etti, Rus heyeti standan ayrıldı
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ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson, Mali Savunma Bakanlığı ile Türk şirketi The Peak Defense'in Bamako'da düzenlediği BAMEX 2026'yı ziyaret etti. Anderson'ın bir standa geldiği sırada Rus heyetinin alandan ayrılması dikkat çekti.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson, Mali Savunma Bakanlığı ile Türk şirketi The Peak Defense tarafından Mali'nin başkenti Bamako'da düzenlenen BAMEX 2026'yı ziyaret etti.

Anderson ve beraberindeki heyet, fuarda stantları gezdi ve organizatörlerden bilgi aldı.

Dagvin Anderson'ın bir standa geldiği sırada orada bulunan Rus heyetinin alandan hemen ayrılması ise dikkati çekti.

Ziyaret sonrası basına açıklamalarda bulunan Anderson, Afrika ülkelerinin kendi güvenlik sorunlarını çözme iradesine vurgu yaparak, Nijerya'daki temaslarının ardından Mali'deki fuara katılmaktan ve sahadaki kararlılığı görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Birçok şirketin üretim süreçlerini Mali'ye taşımak ve yerel firmalarla işbirliği yapmak istediğini vurgulayan Anderson, "Mali'de üretim yapmayı ve yerel ortaklarla çalışmayı hedefleyen şirketlerin varlığı son derece cesur ve kritik bir adım. Bu organizasyon hem Mali hem de Afrika kıtasının geneli için büyük bir önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anderson, BAMEX 2026'nın oldukça başarılı bir organizasyon olduğuna dikkati çekerek, organizatörlerin Mali'nin güvenlik sorununu aşmasına katkı sunma gayretini de takdirle karşıladığını sözlerine ekledi.

ABD, AES ülkeleriyle yeniden diyalog istiyor

Dagvin Anderson, 26-27 Ekim'de Nijerya'nın Lagos kentinde düzenlenen Afrika Uluslararası Savunma Fuarı'na (AFRIDEX) da katılmıştı.

Fuar kapsamında Nijerya basınına konuşan Anderson, AFRICOM'un Sahel Devletleri Konfederasyonu (AES) üyeleri Mali, Burkina Faso ve Nijer'le yeniden diyalog kurmak istediğini belirtmiş, istihbarat ve askeri eğitimi alanlarında olası işbirliğine işaret etmişti.

ABD, Sahel'de istihbarat ve gözetleme faaliyetleri için kullandığı Nijer'in Agadez kentindeki hava üssünü Ağustos 2024'te boşaltmış, ülkedeki askeri çekilmesini aynı yılın eylül ayında tamamlamıştı.

Washington ile Bamako arasında güvenlik işbirliği de son dönemde yeniden gündeme gelmişti.

Mali Başbakanı Abdoulaye Maiga, 17 Temmuz'da Bamako'da kabul ettiği ABD Dışişleri Bakanlığının Afrika işlerinden sorumlu yetkilisi Frank Garcia ile güvenlik alanında işbirliği imkanlarını görüşmüştü.

Kaynak: AA
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