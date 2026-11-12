Cevdet Yılmaz, Afrika'da 850 bin erken ölüme yol açan temiz pişirme açığını anlattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye olarak, iklim değişikliğiyle mücadele ile insan odaklı sürdürülebilir kalkınmanın birbirini tamamlayan hedefler olduğuna inanıyoruz. COP31 Başkanlığımızın benimsediği diyalog, uzlaşı ve aksiyon yaklaşımı da bu anlayışa dayanmaktadır. Temiz pişirme, bu yaklaşımın en açık örneklerinden biridir." dedi.

Yılmaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Antalya'da gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen " Afrika'da Temiz Yemek Pişirme" konulu Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, enerjiye erişimin gerçek anlamının insanların günlük yaşamlarında yarattığı değişimle ortaya çıktığını söyledi.

Bugün Afrika'da yaklaşık bir milyar insanın, yemeklerini hazırlamak için hala sağlığa ve çevreye zarar veren geleneksel yakıtlar ile pişirme yöntemlerini kullandığına işaret eden Yılmaz, kıta genelinde her beş haneden yaklaşık dördünün temiz pişirme imkanlarına erişememesinin, karşı karşıya olunan sorunun boyutunu açıkça gösterdiğini kaydetti.

Bu durumun yalnızca bir enerji açığı olmadığını, aynı zamanda önemli bir halk sağlığı, kalkınma ve fırsat eşitliği meselesi olduğunu dile getiren Yılmaz şunları kaydetti:

"Geleneksel pişirme yöntemlerinden kaynaklanan hane içi hava kirliliği, Afrika'da her yıl yaklaşık 850 bin erken ölüme katkıda bulunmaktadır. Bu sorunun yükünü ise en fazla kadınlar ve çocuklar taşımaktadır. Dolayısıyla temiz pişirmeye erişimi yaygınlaştırmak, daha sağlıklı aileler, daha güçlü kadınlar, daha fazla eğitim fırsatı ve daha sürdürülebilir toplumlar anlamına gelmektedir.

Temiz pişirme alanındaki dönüşümün yalnızca hanelerle sınırlı olmadığını da unutmamalıyız. Okullarda, hastanelerde ve diğer kamu kurumlarında güvenilir ve uygun maliyetli temiz pişirme çözümlerine erişim, temel hizmetlerin kalitesini ve toplumların refahını doğrudan etkilemektedir. Bu alanda kalıcı ilerleme sağlamak için ülkelerin farklı koşullarına ve kalkınma önceliklerine uygun çözümler geliştirmemiz gerekmektedir. Etkili kamu politikaları, erişilebilir teknolojiler, güçlü yerel işletmeler ve sürdürülebilir finansman mekanizmaları bu dönüşümün temel unsurlarıdır. Özellikle kadın girişimcilerin ve yerel küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, temiz pişirme çözümlerinin daha geniş toplum kesimlerine ulaşmasına katkı sağlayacaktır."

Bu hedeflere yalnızca ulusal çabalarla ulaşılmasının mümkün olmadığının altını çizen Yılmaz, hükümetlerin, uluslararası kuruluşların, kalkınma bankalarının, finans kuruluşlarının ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, finansman kaynaklarının harekete geçirilmesi kadar, bu kaynakların ihtiyaç duyulan topluluklara ulaştırılması ve somut sonuçlar üretmesinin de önem taşıdığını belirterek, "Türkiye olarak, iklim değişikliğiyle mücadele ile insan odaklı sürdürülebilir kalkınmanın birbirini tamamlayan hedefler olduğuna inanıyoruz. COP31 Başkanlığımızın benimsediği diyalog, uzlaşı ve aksiyon yaklaşımı da bu anlayışa dayanmaktadır. Temiz pişirme, bu yaklaşımın en açık örneklerinden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu toplantının, Afrika ülkelerinin önceliklerini ve ihtiyaçlarını merkeze alan, mevcut uluslararası çabaları destekleyen ve uygulamayı hızlandıran iş birliklerine katkı sağlamasını temenni eden Yılmaz, Ocak ayında Nairobi'de düzenlenecek İkinci Afrika Temiz Pişirme Zirvesi'nin, bugün Antalya'da gerçekleştirilen görüşmeleri daha ileri taşıyacak önemli bir fırsat olacağına inandığını söyledi.

Yılmaz, temiz pişirmeye erişimin bir ayrıcalık değil, herkes için ulaşılabilir temel bir imkan haline gelmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA