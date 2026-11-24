Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerimizin bilgili, şuurlu, öz güvenli en önemlisi de köklerinin idrakinde bir şekilde yetişmesine vesile olan öğretmenlerimiz bu ülke için hayati önem arz ediyor. Biz de devlet olarak öğretmenlerimizin çok daha verimli çalışabilmeleri ülkemizin aydınlık yarınları olan evlatlarımızı daha iyi yetiştirebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." dedi.

Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmene Saygı Gecesi" programına katıldı.

Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlerle bir arada olmanın ve öğretmenleri milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşadığını dile getiren Erdoğan, maarif ordusunun tüm neferlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Programa katılan öğretmenler nezdinde öğrencilerine kimi zaman anne şefkati, kimi zaman baba merhameti, kimi zaman da kardeş sevgisiyle yaklaşan ve onları samimiyetle bağırlarına basan tüm öğretmenlere selam ve sevgilerini gönderen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ı, Kahramanmaraş'taki menfur saldırıda kendisini öğrencilerine siper eden Ayla Kara hocamızı vazifelerini ifa ederken son nefeslerini veren tüm öğretmenlerimizi bugün bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Şehit öğretmenlerimizin aziz hatıralarını daima yaşatacağımızı, bu ülke ve bu millet için yaptıkları fedakarlıkları asla unutmayacağımızı özellikle ifade ediyorum. Aynı şekilde, uzun yıllar boyunca kendilerini mesleklerine adayan, eğitim hayatımıza önemli katkılar yapan fakat artık aramızda olmayan tüm hocalarımıza Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum. Emekli öğretmenlerimizin her birine aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler diliyorum. Son olarak üzerimde hakkı ve emeği olan tüm hocalarıma bir kez de sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Türk dünyasından Balkanlar'a, Afrika'dan Asya'ya ve Avrupa'ya farklı ülkelerde görev yapan kardeşlerimizin de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, maarif sancağımızı yurt dışında gururla dalgalandıran tüm hocalarımıza tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum."

"Öğretmenlerin hakkı paha biçilmez niteliktedir"

"Öğretmen bilendir. Bildiklerini öğretendir. Aynı zamanda terbiye edendir. Öğretmen kendisine emanet edilen talebeyi tıpkı bir nakkaş gibi incelikle, titizlikle en güzel şekilde eğitip geleceği inşa eden kişi demektir." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öğretmenleri ruhların mürşidi, hayatın nazımı ve istikbalin en emin kefili olarak tarif eden merhum Nurettin Topçu, maarif davasının hayati niteliğini bakınız nasıl ifade ediyor; 'Devletleri ve medeniyetleri yapan da yıkan da muallimlerdir. Muallime değer verildiği, muallimin hürmet gördüğü ülkede insanlar mesut ve faziletlidir. Muallimin alçaltıldığı, mesleğinin hor görüldüğü milletler düşmüştür. Alçalmıştır ve şüphe yok ki bedbahttır.' Evet, öğretmen bir millet için bu kadar mühimdir, kıymetlidir. Böyle bir misyona sahiptir. Bizim gibi ilmi ve muallimi baş tacı eden bir millet için öğretmenlerin hakkı paha biçilmez niteliktedir."

Mehmet Akif Ersoy'un, "Hoca hakkıyla beraber gelecek hak var mı? Sizi mizana çekerken bunu sormazlar mı?" sözlerini aktaran Erdoğan, "Kınalızade Ali Efendi'ye atfedilen şu anekdot ise ecdadın öğretmenlere duyduğu saygının bir başka güzel örneğidir. Özellikle genç öğretmenlerimizin burayı dikkatle dinlemesini tavsiye ediyorum. Kınalızade Ali Efendi kadılık yaptığı dönemde aynı zamanda medresede ders vermektedir. Bir gün devlet ricalinden önemli bir zat kendisini ziyarete gelir. Kınalızade'nin cübbesinin kollarında kurumuş mürekkep lekelerini gören bu kişi 'Efendi Hazretleri makamınıza yakışmıyor. Bu lekeli cübbeyi lütfen değiştiriniz' der. Kınalızade ise tebessüm ederek cübbesinin yenlerini gösterir ve şunları söyler; 'Beyim bu lekeler benim talebelerime ilim öğretirken kalemimden dökülen damlalardır. Bunlar benim rütbemdir. Benim asıl korkum cübbemde mürekkep lekesi kalmaması yani öğretmeyi bırakmamdır.' Millet olarak tarihimiz buna benzer daha nice sahnelerle doludur." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şurası fevkalade mühimdir. Mademki mazi ile istikbal arasındaki devamlılık gençlerle sağlanıyor. Mademki bir ülkenin geleceği gençlerin birikimiyle ufkuyla, vizyonuyla şekilleniyor. Mademki kültür ve kimliğimiz milli ve manevi hasletlerimiz yeni nesiller eliyle istikbale aktarılıyor. O halde gençlerimizin bilgili, şuurlu, öz güvenli en önemlisi de köklerinin idrakinde bir şekilde yetişmesine vesile olan öğretmenlerimiz bu ülke için hayati önem arz ediyor. Biz de devlet olarak öğretmenlerimizin çok daha verimli çalışabilmeleri ülkemizin aydınlık yarınları olan evlatlarımızı daha iyi yetiştirebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."

(Sürecek)

Kaynak: AA