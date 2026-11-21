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Çad Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurt Dışındaki Çadlılardan Sorumlu Devlet Bakanı Ahmat Kogri, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Cem Utkan ile iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini görüştü.

Çad Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kogri, Büyükelçi Utkan'ı başkent Encemine'de kabul etti.

Görüşmede, Çad ile Türkiye arasındaki ilişkilerin mevcut durumu değerlendirilirken, ikili işbirliğinin farklı alanlarda daha da geliştirilmesine yönelik imkanlar ele alındı.

Taraflar, özellikle ekonomi, ticaret, güvenlik, askeri ve insani alanlarda bugüne kadar kaydedilen ilerlemeyi değerlendirerek, bu alanlardaki işbirliğini güçlendirme konusundaki ortak kararlılıklarını yineledi.

Açıklamada, söz konusu alanların iki ülke arasındaki ilişkilerin temel unsurlarını oluşturduğu vurgulanarak, Çad-Türkiye ortaklığının iki ülke halklarının yararına daha da derinleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Cem Utkan'ın görüşmeye ilişkin açıklamasında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çadlı mevkidaşı Ahmat Kogri'ye gönderdiği tebrik mesajını ilettiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye ile Çad arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesine yönelik ortak çabaların kapsamlı şekilde ele alındığı, bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. Utkan'ın Çad'ın karşı karşıya bulunduğu çeşitli zorluklar karşısında Türkiye'nin güçlü desteğinin devam edeceğini vurguladığı kaydedildi.

Türkiye ile Çad arasındaki diplomatik ilişkiler 27 Ocak 1970'te kuruldu. İki ülkenin karşılıklı büyükelçiliklerini 2013 ve 2014 yıllarında faaliyete geçirmesiyle ilişkiler yeni bir ivme kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de Çad'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında imzalanan 7 anlaşma da iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesine katkı sağladı.

Kaynak: AA