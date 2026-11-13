Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika'da! General KIZILELMA'yı yakından inceledi

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Mali'nin başkenti Bamako'da gerçekleştirilen BAMEX 2026 Savunma ve Güvenlik Fuarı, Türk savunma sanayisinin Afrika'daki görünürlüğünü artıran etkinliklerden biri oldu. Fuarda sergilenen Bayraktar KIZILELMA, ziyaretçilerin dikkatini çeken sistemler arasında yer aldı.

Fuardan paylaşılan görüntülerde Afrikalı bir generalin KIZILELMA'nın sergilendiği alanda incelemelerde bulunduğu görülüyor. Generalin kimliği ve hangi ülkenin silahlı kuvvetlerini temsil ettiği ise henüz doğrulanmış değil. Görüntüler, bir satın alma anlaşması yapıldığı anlamına gelmiyor.

TÜRKİYE'NİN İLK İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI PROJELERİNDEN BİRİ

Baykar tarafından millî ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, Türkiye'nin jet motorlu insansız savaş uçağı projelerinin başında geliyor. Geleneksel silahlı insansız hava araçlarından farklı olarak yüksek sürat, hava muharebesi ve gelişmiş görev sistemleri için tasarlanan platform, Türkiye'nin insansız havacılık alanındaki çalışmalarında yeni bir aşamayı temsil ediyor.

İlk uçuşunu 14 Aralık 2022'de gerçekleştiren KIZILELMA, sonraki yıllarda farklı prototiplerle uçuş testlerine devam etti. Projede aerodinamik performansın geliştirilmesi, uçuş kontrol sistemlerinin olgunlaştırılması, aviyonik entegrasyon ve görev kabiliyetlerinin artırılması hedefleniyor.

SADECE YER HEDEFLERİ İÇİN TASARLANMADI

KIZILELMA'nın en önemli özelliklerinden biri, yalnızca karadaki hedeflere yönelik görevler için değil, hava muharebesi için de geliştirilmesi.

Platformun tasarım hedefleri arasında hava-hava mühimmatı kullanımı, hava-yer taarruz görevleri, keşif ve gözetleme faaliyetleri ile insanlı savaş uçaklarıyla koordineli operasyonlar bulunuyor.

İnsansız yapısı sayesinde pilotun fiziksel olarak uçakta bulunmasını gerektirmeyen KIZILELMA, geleceğin hava harekâtlarında insanlı ve insansız platformların birlikte kullanılmasına yönelik çalışmalar açısından da önem taşıyor.

RADARA YAKALANMA OLASILIĞINI AZALTAN TASARIM

KIZILELMA'nın dikkat çeken özellikleri arasında düşük radar görünürlüğü hedefiyle geliştirilen gövde tasarımı ve mühimmatlarını gövdesinin içinde taşıyabilmesi bulunuyor. Bu özellikler, radar tarafından tespit edilme olasılığını azaltmayı amaçlıyor.

Baykar'ın açıkladığı teknik verilere göre KIZILELMA'nın azami kalkış ağırlığı 8,5 ton, faydalı yük kapasitesi ise 1,5 ton seviyesinde bulunuyor. Platformun azami hız hedefi Mach 0,9 olarak belirtiliyor. Bu değer, ses hızına yakın bir uçuş kabiliyetine karşılık geliyor.

2026'DA FÜZEYLE HEDEFİ VURDU

KIZILELMA, geliştirme sürecinde önemli silah entegrasyon testlerini de tamamladı. Temmuz 2026'da Amasya'nın Merzifon ilçesinde gerçekleştirilen testte, Roketsan tarafından geliştirilen JET-230 süpersonik füzesiyle belirlenen hedef başarıyla vuruldu.

Aynı ay Çorlu'da yapılan denemelerde ise KIZILELMA, gövde içindeki mühimmat yuvasından TEBER-82 ve TOLUN mühimmatlarını kullanarak hedeflere isabet sağladı. Böylece platformun farklı mühimmatları kullanabilmesine yönelik testlerde önemli aşamalar kaydedildi.

MALİ BAYRAĞININ RENKLERİYLE SERGİLENDİ

BAMEX 2026'da KIZILELMA'nın Mali bayrağının renkleriyle hazırlanan bir modeli de sergilendi. Ev sahibi ülkeye yönelik bu sunum, fuarın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Ancak KIZILELMA'nın Mali renkleriyle sergilenmesi, bu ülkeye satış yapıldığı anlamına gelmiyor. Baykar veya Mali makamları tarafından KIZILELMA için imzalanmış bir satın alma anlaşması açıklanmadı.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNDEN AFRİKA ÇIKARMASI

9-13 Kasım tarihlerinde düzenlenen BAMEX 2026, Afrika ülkelerinin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarına yönelik teknolojileri bir araya getirdi.

Mali Savunma Bakanlığı ile Türk şirketi The Peak Defense tarafından organize edilen fuara Türkiye'den 20'den fazla savunma sanayisi şirketi katıldı. Baykar'ın yanı sıra ASELSAN ve Roketsan gibi şirketler de ürünlerini tanıttı.

Baykar, KIZILELMA'nın yanında Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI platformlarını da fuarda sergiledi. Mali'nin hâlihazırda Türk yapımı insansız hava araçlarını kullanması, iki ülke arasındaki savunma sanayisi ilişkilerini de öne çıkarıyor.

Fuarın ilk üç gününde sistemler sergilenirken 12 ve 13 Kasım'da Bamako yakınlarındaki Koulikoro bölgesinde saha gösterimleri düzenlenmesi planlandı.

KIZILELMA'NIN AFRİKA'DAKİ GELECEĞİ MERAK KONUSU

KIZILELMA'nın BAMEX 2026'da sergilenmesi, Türkiye'nin insansız savaş uçağı teknolojisini Afrika'daki askerî heyetlere tanıtması açısından önem taşıyor.

Platformun gelecekte Afrika ülkelerinin envanterine girip girmeyeceği ise yapılabilecek anlaşmalara ve ülkelerin savunma ihtiyaçlarına bağlı olacak.

Türkiye'nin geliştirdiği jet motorlu insansız savaş uçağının Bamako'da ilgi görmesi, Türk savunma sanayisinin uluslararası fuarlardaki varlığını bir kez daha ortaya koydu.