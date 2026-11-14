Mohamed Salah kaç gol attı, rekoru neden tartışmalı? Trabzonsporlu Mohamed Salah kimdir?

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Mohamed Salah, Mısır'ın Malavi'yi 5-0 yendiği Afrika Uluslar Kupası eleme maçında 2 gol attı. Mısır Futbol Federasyonu'nun sayımıyla milli takımdaki gol sayısı 70'e çıktı ve Salah, 69 gollü Hossam Hassan'ı geçerek ülkesinin en golcü oyuncusu oldu.

Maç 13 Kasım 2026 akşamı Kahire Uluslararası Stadı'nda, B Grubu'nun üçüncü haftasında oynandı. Salah ağustostan beri Trabzonspor'da oynuyor.

MOHAMED SALAH KAÇ GOL ATTI?

Mohamed Salah, Malavi maçında attığı 2 golle Mısır A Milli Takımı'ndaki gol sayısını Mısır Futbol Federasyonu'na göre 70'e yükseltti. Rekor uzun süre 69 golle Hossam Hassan'daydı. Hassan, Salah'ın da oynadığı Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptı.

MOHAMED SALAH'IN GOL REKORU NEDEN TARTIŞMALI?

Mohamed Salah'ın gol sayısı FIFA kayıtlarında 68 görünüyor. Aradaki iki gol, Mısır'ın 2013'te Esvatini ile oynadığı hazırlık maçından geliyor: o maçta izin verilenden fazla oyuncu değişikliği yapıldığı için FIFA karşılaşmayı resmi saymıyor. Bu sayımla Salah, Hassan'ın 69 golüne bir gol uzakta. Salah'ın Mısır'ın genç ve olimpik takımlarında attığı 10 gol ise hiçbir kayıtta A takım hanesine yazılmıyor.

MOHAMED SALAH KİMDİR?

Mohamed Salah, Mısırlı bir futbolcu; sağ kanatta ve forvette oynuyor. Tam adı Muhammed Salah Hamid Mahrus Gali. Profesyonel kariyerine Mısır'da El Mokawloon'da başladı, 2012'de İsviçre'nin Basel takımına geçti.

Asıl çıkışını Liverpool'da yaptı. 2017'de geldiği İngiliz kulübünde dokuz sezon oynadı; 2018-19'da Şampiyonlar Ligi'ni, 2019-20 ve 2024-25'te Premier Lig'i kazandı. Premier Lig'de dört kez gol kralı oldu. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), onu 2017 ve 2018'de Afrika'da Yılın Futbolcusu seçti.

MOHAMED SALAH KAÇ YAŞINDA?

Mohamed Salah 34 yaşında. 15 Haziran 1992'de Mısır'ın Garbiya iline bağlı Basyun'daki Necric köyünde doğdu.

MOHAMED SALAH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mohamed Salah sırasıyla El Mokawloon (2010-2012), Basel (2012-2014), Chelsea (2014-2016), Fiorentina (2015, kiralık), Roma (2015-2017), Liverpool (2017-2026) ve Trabzonspor'da oynadı. Liverpool'daki sözleşmesi bitince bonservissiz kaldı ve Trabzonspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı; kulüp transferi 6 Ağustos 2026'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Salah, 19 Eylül 2026'da Galatasaray'ı 4-0 yenen Trabzonspor'da 3 gol attı ve bir asist yaptı.

MOHAMED SALAH NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Mohamed Salah, Trabzonspor'dan sezon başına 17 milyon euro garanti ücret alıyor. KAP bildirimine göre bu tutar 10 milyon euro yıllık ücret ile 7 milyon euro imza parasından oluşuyor; iki sezonun toplam garanti ücreti 34 milyon euro. Salah'a performans primleri ve kulüp mağazalarında satılan Salah ürünlerinin gelirinden yüzde 20 pay da ödeniyor.