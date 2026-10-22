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Albüm: Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden Ebola'ya karşı uluslararası destek çağırısı

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Albüm: Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden Ebola'ya karşı uluslararası destek çağırısı
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KİNŞASA, 22 Ekim (Xinhua) -- Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hızla yayılan Ebola salgınının kontrol altına alınması için uluslararası dayanışma ve desteğin artırılması çağrısında bulundu.

KİNŞASA, 22 Ekim (Xinhua) -- Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hızla yayılan Ebola salgınının kontrol altına alınması için uluslararası dayanışma ve desteğin artırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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