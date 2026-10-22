Albüm: Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden Ebola'ya karşı uluslararası destek çağırısı

Albüm: Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden Ebola'ya karşı uluslararası destek çağırısıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KİNŞASA, 22 Ekim (Xinhua) -- Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hızla yayılan Ebola salgınının kontrol altına alınması için uluslararası dayanışma ve desteğin artırılması çağrısında bulundu.
KİNŞASA, 22 Ekim (Xinhua) -- Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hızla yayılan Ebola salgınının kontrol altına alınması için uluslararası dayanışma ve desteğin artırılması çağrısında bulundu.
Kaynak: Xinhua