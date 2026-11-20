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JOHANNESBURG, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin- Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı'nın Güney Afrika oturumu, perşembe günü Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde başladı. Etkinlikte, Güney Afrikalı yetkililer ve iş dünyası temsilcileri Çin ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da geliştirilmesi çağrısında bulundu.

5. Güney Afrika Uluslararası Sanayi Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen üç günlük etkinlik, iki ülkeden şirketlere fırsatları değerlendirme, iş ortaklıkları kurma ve ticari anlaşmalar yapma imkanı sunuyor.

Güney Afrika Uluslararası Sanayi Fuarı'nda 40 Güney Afrikalı şirket ile 190'dan fazla Çinli üretici ürünlerini sergiliyor. 5.000 metrekarelik alana yayılan fuarda enerji ve güç sistemleri, makine ve makine parçaları, madencilik ve Afrika ürünleri olmak üzere dört ayrı bölüm bulunuyor.

Üç günlük etkinlik boyunca, Çinli ve Güney Afrikalı şirketlerin iş ortaklıkları kurmasına ve ticari anlaşmalar yapmasına olanak sağlamak üzere tarım makineleri, yeni enerji ve saat sektörlerine odaklanan bir dizi iş görüşmesi de düzenlenecek.

Kaynak: Xinhua