İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği ile OAFLAD arasında mutabakat zaptı imzalandı

Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Kalkınma için Afrika First Lady'leri Örgütü (OAFLAD) ve Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği arasında kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmesi için mutabakat zaptı imzalandı.

Etkinlik alanındaki Sıfır Atık Müzesi'nde düzenlenen imza törenine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Güney ve Çok Taraflı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Yönet Can Tezel, Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam, OAFLAD İcra Sekreteri Dr. Nardos Berhanu Wudeneh katıldı.

Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneğinin kadın üreticilerle yürüttüğü saha çalışmalarını OAFLAD'ın kıta genelindeki işbirliği ağıyla buluşturması bakımından önem taşıyan mutabakat zaptı, derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam ile OAFLAD İcra Sekreteri Nardos Berhanu Wudeneh tarafından imzalandı.

Sağlam, burada yaptığı konuşmada, derneğin etkisini Türkiye ve Afrika ülkelerinin ötesine genişletme konusundaki sarsılmaz bağlılığı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği Onursal Başkanı Emine Erdoğan'a ve sonsuz desteği için Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi ve OAFLAD Onursal Başkanı Fatima Maada Bio'ya şükranlarını sundu.

Sağlam, "Bugün imzalamak üzere olduğumuz mutabakat metni, Türkiye ve Afrika ülkelerindeki kadınlar için müreffeh ve adil bir dünya oluşturma konusundaki kararlılığımızın bir sembolüdür." dedi.

Afrika El Sanatları ve Kültür Evi'nin 2016'da Emine Erdoğan'ın öncülüğünde bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirildiğini hatırlatan Sağlam, Emine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ülkelerine yaptığı ziyaretlere eşlik ederken Afrikalı kadınların gösterdiği yoğun çaba ve özveriden çok etkilendiğini ve ziyaret dönüşünde Afrikalı kadınların katkılarını ve hedeflerini takdir etmek, kutlamak amacıyla, onların deneyimlerini ve becerilerini Türkiye'ye taşımak üzere bir platform oluşturmaya karar verdiğini aktardı.

Sağlam, derneğin zamanla faaliyetlerini entelektüel buluşmalar, kültürel atölye çalışmaları ve sanatsal performans etkinlikleri alanlarına genişlettiğini ifade ederek "O günden bu yana birçok önemli dönüm noktasına ulaşmayı başardık ve bugün de ortağımız OAFLAD ile bir başka dönüm noktasına ulaşmak üzereyiz." dedi.

"Emine Erdoğan'ın küresel liderliğinden ilham alıyoruz"

OAFLAD İcra Sekreteri Wudeneh, OAFLAD adına burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bizi bir araya getiren ve Antalya'ya varışımızdan bu yana bize gösterilen sıcak misafirperverlik için Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneğine içten teşekkürlerimizi sunmak isterim." dedi.

Kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesini desteklemek, geleneksel el sanatlarını korumak ve Afrika genelinde kadın üreticiler ile kooperatifler için fırsatlar yaratmak amacıyla yürütülen ortak çabaları güçlendirecek bu ortaklığı resmileştirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Wudeneh, "Bu anlaşma, dünyanın iklim değişikliğinin kadınların ve kız çocuklarının hakları, geçim kaynakları ve refahı üzerindeki etkisine daha fazla dikkat ettiği COP31 sırasında, çok önemli bir zamanda imzalanıyor." ifadesini kullandı.

Wudeneh, her iki kurumun da iklim çözümlerinin merkezinde kadınların yer alması gerektiğinin bilincinde olduğunu vurgulayarak "Özellikle, 'Sıfır Atık' girişimi sürdürülebilir kalkınma için güçlü bir model haline gelen First Lady Emine Erdoğan'ın küresel liderliğinden ilham alıyoruz." diye konuştu.

Afrikalı kadınların ürettiği el yapımı ürünler adil pazar aracılığıyla alıcılara sunuluyor

İmza töreninin ardından konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Kulaklıkaya, bu buluşmanın ilgili tüm tarafların aylar süren iletişim ve çabalarının bir sonucu olarak gerçekleştiğinin altını çizerek Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneğinin nüfuzunu Türkiye ve Afrika ülkelerinin ötesine yayma konusundaki sarsılmaz kararlılığı için Emine Erdoğan'a ve bitmek bilmeyen desteği için şükranlarını sundu.

Kulaklıkaya, Ankara'daki Afrika Kültür Evi'nin, özellikle kadınların çabaları aracılığıyla kültürel miras kapsamında Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında etkileşim kanalları oluşturmanın ilk adımı olduğunu vurgulayarak burada çeşitli Afrika ülkelerindeki kadınların ürettiği el yapımı ürünlerin satın alındığını ve düzenlenen adil pazar aracılığıyla alıcılara sunulduğunu kaydetti.

Afrika Kültür Evi'nde halihazırda 40'tan fazla Afrika ülkesinden el yapımı ürünler bulunduğuna dikkati çeken Kulaklıkaya, bu yolla elde edilen gelirin Afrika'nın farklı bölgelerindeki kadın ve çocuklara fayda sağlayan projeler için kullanıldığını söyledi.

Kulaklıkaya, bugün OAFLAD ile yapılan anlaşmayla başka bir başarıya daha imza attıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu anlaşma sayesinde, her iki taraf da kadın üreticiler için adil pazarlar açmayı, çalışmalarını hak ettikleri değeri görmesini sağlamayı, bölgelerin ihtiyaçlarına cevap veren yeni kalkınma projeleri oluşturmayı ve kadınların önceliklerine göre girişimler tasarlamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu sadece iki kurum arasındaki bir işbirliği değil, kadınların emekleri ile uzun zamandır hak ettikleri fırsatlar arasında kurulan bir köprüdür."

Kaynak: AA