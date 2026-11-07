CEN-SAD 22. Olağan Toplantısı Trablus'ta Dibeybe'nin açılışıyla başladı

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Libya'nın başkenti Trablus'ta Sahra-Sahel Devletleri Topluluğu (CEN-SAD) 22. Olağan Toplantısı başladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Libya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Abdulhamid Dibeybe'nin CEN-SAD 22. Olağan Toplantısı'nın açılışını yaptığı belirtildi.

Toplantıya, Mısır, Çad, Cibuti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sierra Leone, Tunus, Somali ve Gine-Bissau Dışişleri Bakanlarının yanı sıra üye devletlerden heyet başkanlarının katıldığı kaydedildi.

BM Genel Sekreterinin Libya Özel Temsilcisi Hanna Tetteh'in de toplantıda hazır bulunduğu aktarıldı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da toplantıda, Afrika Birliği'nin rolünün güçlendirilmesi, üye devletler arasında işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası konular ile üye ülkelerin ortak çıkarlarına ilişkin zorlukların aşılması konularının ele alınacağı belirtildi.

Birleşmiş Milletler'de (BM) gözlemci statüsü bulunan CEN-SAD, 25 üye ülkenin kalkınma planlarına entegre edilmiş bir ekonomik birlik tesis edilmesi hedefiyle 1988'de Trablus'ta kurulmuştu.

CEN-SAD, Libya'daki iç savaş nedeniyle uzun süre Trablus'taki merkez binasında çalışmalarına ara vermiş, nisan ayı başında ise faaliyetlerine yeniden başlamıştı.

Kaynak: AA