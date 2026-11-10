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Çin'deki 9. İthalat Fuarı'nda Afrika ürünleri ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor

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Çin'deki 9. İthalat Fuarı'nda Afrika ürünleri ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor
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9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda özgün Afrika ürünleri ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Çin'in 53 Afrika ülkesini 1 Mayıs 2026'da sıfır gümrük vergisi uygulamasına dahil etmesiyle Afrikalı işletmeler standlarını artırdı, ürünler tüketiciler için erişilebilir hale geldi.

SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda farklı sergi alanlarında sergilenen çeşitli özgün Afrika ürünleri ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Çin, diplomatik ilişkisi olan 53 Afrika ülkesini 1 Mayıs 2026'da sıfır gümrük vergisi uygulamasına dahil etti. Bu politikadan doğan fırsatları değerlendiren Afrikalı işletmeler, fuarın sergi alanlarındaki standlarını istikrarlı şekilde artırdı. Böylece giderek daha fazla Afrika ürünü Çinli tüketiciler için daha erişilebilir hale gelmiş oldu.

Kaynak: Xinhua
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