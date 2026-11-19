Çinli şirketler Afrika Teknoloji Festivali'nde yapay zeka işbirliğini değerlendiriyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'daki 2026 Afrika Teknoloji Festivali'ne katılan Çinli şirketler, yapay zeka destekli dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayacak işbirliği fırsatlarını değerlendiriyor. Fırsatlar, kıtanın kalkınma öncelikleri doğrultusunda ele alınıyor.
CAPE TOWN, 19 Kasım (Xinhua) -- Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da düzenlenen 2026 Afrika Teknoloji Festivali'ne katılan Çinli şirketler, kıtanın kalkınma öncelikleri doğrultusunda yapay zeka destekli dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayacak işbirliği fırsatlarını değerlendiriyor.
Kaynak: Xinhua