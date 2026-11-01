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Dakar 2026 görkemli törenle başladı, Türkiye 34 sporcuyla yarışacak

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Afrika'da düzenlenen ilk olimpik spor organizasyonu Dakar 2026, Senegal'in başkenti Dakar yakınlarındaki Abdoulaye Wade Stadı'nda törenle başladı. Türkiye, 14 kadın ve 20 erkek olmak üzere 34 sporcuyla 16 dalda mücadele ediyor.

Afrika kıtasında düzenlenen ilk olimpik spor organizasyonu olan 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları ( Dakar 2026), Senegal'in ev sahipliğinde başladı.

Dakar 2026, başkent Dakar'a 35 kilometre mesafedeki Abdoulaye Wade Stadı'nda, Senegal'in geleneksel müzik ve dans gösterileriyle renklenen görkemli bir törenle başladı.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Kirsty Coventry'nin yanı sıra Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, Gine Bisau Geçiş Dönemi Devlet Başkanı General Horta Inta-A katıldı.

Tamamı Afrikalı, yüzde 98'i Senegalli 1115 kişilik gösteri ekibinin görev aldığı törende, Afrika'nın zengin kültürel mirası, üç kuşağı temsil eden sembolik bir ailenin hikayesi üzerinden anlatıldı.

Gösteride anne "Alkebulan" atalardan gelen değerleri, oğlu "Keb" bugünün Afrika'sını temsil etti. Ailenin üçüncü kuşağı olan küçük kız "Sitoe" ise kültürel mirasını yaşatarak geleceğe yürüyen Afrika'yı simgeledi.

Türkiye'yi 16 dalda 34 sporcu temsil ediyor

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) verilerine göre, oyunlarda 204 ülkeden ve Mülteci Olimpiyat Takımı'ndan toplam 2 bin 655 sporcu mücadele edecek. Sporcuların yaşları 14 ile 17 arasında değişiyor.

Dakar 2026'da 25 spor dalında 153 müsabaka düzenlenecek. Programda ayrıca gençlerin farklı branşları tanımasını ve spora katılımını artırmayı amaçlayan 10 spor dalında etkinlikler gerçekleştirilecek.

Türkiye de Dakar 2026'da 14 kadın ve 20 erkek olmak üzere 34 sporcuyla mücadele ediyor.

Milli sporcular, atletizm, badminton, beyzbol5, boks, cimnastik, eskrim, judo, kürek, masa tenisi, okçuluk, tekvando, triatlon, plaj voleybolu, yelken, yüzme ve wushu dallarında yarışacak.

Oyunlar, Dakar, Diamniadio ve Saly'deki 8 tesiste gerçekleştirilecek.

2022'den 2026'ya ertelendi

Senegal, Ekim 2018'de Buenos Aires'te gerçekleştirilen IOC oturumunda 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın ev sahibi seçildi.

Başlangıçta 2022'de yapılması planlanan organizasyon, Kovid-19 salgınının uluslararası spor takviminde yol açtığı aksaklıklar nedeniyle Senegal ile IOC'nin Temmuz 2020'de aldığı ortak kararla 2026'ya ertelendi.

Dakar 2026, bu nedenle Buenos Aires 2018'in ardından sekiz yıl sonra düzenlenen ilk Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları oldu.

Mülteci sporcular ilk kez gençlik olimpiyatlarında

Dakar 2026'da Mülteci Olimpiyat Takımı da ilk kez Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda yer alıyor.

Kenya ve Uganda Milli Olimpiyat Komitelerinin ev sahipliğinde hazırlanan takımın altı sporcusu, atletizm, judo ve tekvandoda yarışacak.

Organizasyon ayrıca sporcu kontenjanlarının kadın ve erkekler arasında eşit dağıtıldığı, tüm spor dalları, disiplinler ve müsabakalarda cinsiyet eşitliğinin sağlandığı ilk Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları olma özelliğini taşıyor.

Senegal'in misafirperverlik kültürü ön planda

"Afrika ağırlıyor, Dakar kutluyor" sloganıyla düzenlenen oyunlarda, Senegal'in misafirperverliğini ifade eden "Teranga" kültürü öne çıkarılıyor.

Yourba dilinde "sevinç" anlamına gelen, organizasyonun resmi maskotu genç aslan "Ayo", gençliğin neşesini ve enerjisini simgeliyor.

Kaynak: AA
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