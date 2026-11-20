Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi, kıtada düzensiz göç, insan kaçakçılığı ve zorla yerinden edilmenin temel nedenleriyle mücadele için ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

AfB Siyasi İşler, Barış ve Güvenlik Departmanının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Konseyin 1379. toplantısı, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da " Afrika'da Göç, Barış ve Güvenlik" gündemiyle düzenlendi.

Toplantıya, kasım ayı dönem başkanlığını yürüten Fildişi Sahili'nin AfB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Antonin B. Bieke başkanlık etti.

Fas Kralı 6. Muhammed adına bir temsilcinin de bilgilendirme yaptığı toplantıya, Birleşmiş Milletler (BM) Afrika Birliği Ofisi (UNOAU) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) temsilcileri katıldı.

Toplantıda göç, çatışmalar, yönetişim, iklim değişikliği ve kalkınma arasındaki ilişkiler ele alınırken insan hareketliliğinin Afrika'nın ekonomik kalkınmasına ve bütünleşmesine katkısına dikkati çekildi.

Katılımcılar, zorla yerinden edilmenin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele edilmesi, sınır yönetiminin güçlendirilmesi ve göçmenlerin haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca kaynak, transit ve hedef ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması, güvenli ve düzenli göç yollarının geliştirilmesi ve vize uygulamalarının kolaylaştırılması çağrısında bulunuldu.

Göç ve yerinden edilme eğilimlerinin erken uyarı sistemlerine dahil edilmesi, göç verilerinin iyileştirilmesi ve yerinden edilen kişilerin güvenli, gönüllü ve insan onuruna yakışır biçimde geri dönüşlerinin desteklenmesi de görüşüldü.

Afrika Birliği, mahsur kalan göçmenler için özel temsilci atadı

Konsey, AfB Sağlık, İnsani İşler ve Sosyal Kalkınma Komiseri Amma Twum-Amoah'ın, mahsur kalan göçmenler ve mültecilerin durumundan sorumlu Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Özel Temsilcisi olarak atanmasını memnuniyetle karşıladı.

Toplantıda, Afrika Birliğinin Göç Politikası Çerçevesi ve kıtanın uzun vadeli kalkınma hedeflerini içeren 2063 Gündemi doğrultusunda, insan haklarını ve kalkınmayı esas alan ortak bir göç yönetimi yaklaşımının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA