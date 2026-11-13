Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin-Afrika İzlenimleri Fotoğraf Sergisi Addis Ababa'da 64 eserle açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin-Afrika İzlenimleri Fotoğraf Sergisi Addis Ababa'da 64 eserle açıldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin-Afrika İzlenimleri Fotoğraf Sergisi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da açıldı. BM Afrika Ekonomik Komisyonu'ndaki sergide, 26 ülkeden 151 fotoğrafçının 283 fotoğrafı arasından seçilen 64 eser ziyaretçilerle buluşuyor.

ADDİS ABABA, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin ile Afrika arasındaki kültürel bağları, halklar arası etkileşimi ve köklü dostluğu konu alan Çin-Afrika İzlenimleri Fotoğraf Sergisi perşembe günü Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da açıldı.

BM Afrika Ekonomik Komisyonu'nda düzenlenen sergide, 26 ülkeden 151 fotoğrafçının gönderdiği 283 fotoğraf arasından seçilen 64 eser ziyaretçilerle buluşuyor.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu

Önce sevgili olmuşlar, sonra hayatlarını kabusa çevirmişler
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda

Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı
Bir neslin hafızasına kazınmıştı! MSN'nin efsane kızı yeniden konuşuluyor

Yıllarca herkes onu merak etti! MSN'nin gizemli kızı kim?
8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi

8 kişiyi katleden cani hakkında yeni karar
Dolar kurunda yeni zirve! Yükselişin arkasında iki neden var

Dolar yeniden şahlandı!
Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi

Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı

Sevgilisini yine yalnız bırakmadı!

Trump'tan çarpıcı İran itirafı: Savaşı İsrail de istediği için sürdürüyoruz

Savaşı neden bitirmediğini açıkladı! İşin içinde İsrail var