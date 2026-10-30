Kulüplerimizi de ilgilendiriyor! Afrika Uluslar Kupası için yeni karar

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Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), daha önce dört yılda bir düzenlenmesine yönelik karar alınan Afrika Uluslar Kupası için harekete geçti.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI YENİDEN İKİ YILDA BİR

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Afrika Uluslar Kupası'nın yeniden iki yılda bir yapılmaya devam edeceğini açıkladı. CAF Başkanı Patrice Motsepe, konfederasyonun internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, kararın 54 üye federasyonun çıkarlarını korumak ve Afrika futbolunun gelişimini desteklemek amacıyla alındığını belirtti.

''GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURDUK''

Motsepe, "Bu kararı alırken turnuvanın küresel ölçekte rekabet edebilecek ve futbolun gelişimine önemli katkılar sağlayabilecek düzeye ulaşmasının birkaç yıl süreceğini göz önünde bulundurduk." ifadelerini kullandı. Gelecek yıl Kenya, Tanzanya ve Uganda'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı Afrika Uluslar Kupası, daha sonra 2028, 2031 ve 2033 yıllarında düzenlenecek.

SÜPER LİG'DEN 21 FUTBOLCU

Son olarak düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda Süper Lig'deki takımlarda forma giyen 21 futbolcu kupayı kazanmak için mücadele vermişti.