Dakar'daki Afrika'nın en yüksek heykeline Türk bayrağı yansıtıldı

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Senegal'in başkenti Dakar'ın sembollerinden Afrika Rönesans Anıtı'na, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı yansıtıldı.

Afrika'nın sömürgecilik ve kölelik geçmişinden sıyrılarak özgürlüğe ve aydınlık bir geleceğe adım atışını simgeleyen, 52 metrelik yüksekliğiyle kıtanın en yüksek heykeli olan dev anıt, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kırmızı beyaz renklere büründü.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği organizasyonuyla yapılan ışıklandırmada, gökyüzüne doğru bakan bir kadın, bir erkek ve çocuktan oluşan 3 kişilik bir ailenin tasvir edildiği anıta Türk bayrağı, 200 basamaktan oluşan merdivenlerine de Türkiye tanıtım filmi yansıtıldı.

Dakar'da yaşayan Türk vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Büyükelçi Karaoğlu, Cumhuriyet'in 103. yılında vatandan binlerce kilometre uzakta Türk vatandaşlarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karaoğlu, konuşmasının ardından kutlama için anıta gelen Türk vatandaşlarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA