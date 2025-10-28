Balıkesir depremindeki yıkımın boyutu! İşte bölgeden ilk görüntüler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. AFAD, sarsıntının derinliğini, 5,9 kilometre olarak açıkladı. 10 Ağustos'taki depremde ağır hasar alan 3 bina ile bir dükkan yıkıldı. Binaların boşaltılmış olması, can kaybının önüne geçti.

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

Bu depremden sonra saat en büyüğü 4,4 olan 100'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

BAKAN YERLİKAYA: 25 YAPI HASARI İHBARI ALDIK

Balıkesir Sındırgı'daki 6,1'lik depremin sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı. Planın devreye alınmasıyla, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan bölgeye gitti. Bakan Yerlikaya, depremde 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere 504 ihbar alındığını söylerken, "İhbarlar tek tek değerlendirilmektedir." dedi.

OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı açıklandı. Manisa'nın 5 ilçesinde de okullar tatil edildi. Akhisar, Soma, Demirci, Kırıkağaç, Gördes ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

BALIKESİR VALİSİ USTAOĞLU: 22 YARALIDAN 4'Ü TABURCU OLDU

Saat 01.30'da açıklama yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, daha önceki depremde ağır hasarlı olan ve kimsenin yaşamadığı 3 binanın ve Sındırgı merkezde 2 katlı bir dükkanın yıkıldığını açıkladı. Bir can kaybı olmadığını belirten Ustaoğlu, "Hastanelerimize müracaat eden 22 vatandaşımız var. Bunlardan 4 tanesi taburcu oldu. Hayali tehlikesi olan bir vatandaşımız yok." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SAHADA İNCELEME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD'ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun."

AFAD: HASARLI BİNALARA GİRMEYİN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgedeki hasarlı yapılara girilmemesi uyarısında bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Riskli binaların çevresinde bulunmayın. İletişiminizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden sürdürün. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." ifadelerine yer verildi.