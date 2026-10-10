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Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç

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Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
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A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için Arda Turan'ın adı öne çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun genç teknik adam için Shakhtar Donetsk ile ilk teması kurduğu öne sürüldü. Ancak Ukrayna temsilcisinin Arda Turan'ı bırakmaya sıcak bakmadığı ve görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

  • UEFA Uluslar Ligi'nde son 4 maçını kaybeden A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona erdi.
  • TFF, Arda Turan'ın A Milli Takım teknik direktörlüğü için Shakhtar Donetsk ile ilk teması kurdu; Ukrayna kulübü teknik adamla yollarını ayırmaya sıcak bakmadığını iletti.
  • Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı son 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlara başladı.

Yeni teknik direktörün yerli olması yönündeki düşüncenin ağırlık kazandığı belirtilirken gündeme gelen ilk isimlerden biri Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan oldu.

SHAKHTAR DONETSK'TEN OLUMSUZ YANIT

Sabah'ta yer alan habere göre TFF, Arda Turan'ın A Milli Takım'ın başına geçmesi için Shakhtar Donetsk ile ilk teması kurdu. Ancak Ukrayna kulübü, 39 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırmaya sıcak bakmadığını federasyona iletti. Bu gelişmeye rağmen görüşmelerin devam edeceği ve TFF'nin Arda Turan seçeneğini değerlendirmeyi sürdürdüğü öne sürüldü.

SHAKHTAR DONETSK İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Teknik direktörlük kariyerine 2023 yılında Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, 2023-2024 sezonunda İstanbul ekibini 1. Lig şampiyonluğuna taşıyarak Süper Lig'e yükseltti. Temmuz 2025'te Shakhtar Donetsk'in başına geçen genç teknik adam, Ukrayna temsilcisindeki ilk sezonunda da şampiyonluk yaşadı.

Bu sezon ligde oynadığı 8 karşılaşmanın 7'sini kazanan Shakhtar Donetsk, 1 mağlubiyetle liderlik koltuğunda bulunuyor. Ukrayna ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında ise PSV ile berabere kaldı. Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmre1453 Ulker:

Kariyere bak. Genç yaşta Gs kaptanlığı ardından Madrid efsanesi ve prime Messi li Neymar lı Barcelona. Milli takım kaptanlığı. Kupaları saymıyorum bile. Hemen sonrası süper lig te orta vasat bir takımla çok iyi bir başarı sonrası shaktar da zor şartlarda gelen başarı. Şimdi de çok iyi bir jenerasyona sahip bir milli takımın başına geçme fırsatı. Helali hoş olsun. Kariyer olarak Arda Güler mi Turan mı diyenler saçmalamasın. Güler in çok daha fazla şey başarması gerekiyor yaklaşabilmesi için.

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Haber Yorumlarımgwj2xgmj8:

aslanını bekliyor kral

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Haber YorumlarıCengiz Kesici:

BENCE KABUL ETMEZ. ÇÜNKÜ GELİRSE , ARADIĞI BAŞARIYI BULAMAZ. TEK ÇÖZÜM ! FATİH TERİM.

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