Adalet Bakanı Gürlek: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde Kırşehir’deki 20 yıllık ve Samsun’daki 13 yıllık iki ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, bugüne kadar toplam 60 faili meçhul dosyanın çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suç ve suçluyla mücadelede hiçbir faili meçhul dosyanın karanlıkta kalmaması ve mağdurların adalet beklentilerinin karşılanması amacıyla kararlılıkla çalışıldığını vurguladı.

Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin titiz çalışmaları sonucu iki dosyanın daha çözüldüğünü, böylece bugüne kadar 67 maktul ve 7 yaralıya ilişkin toplam 60 dosyanın aydınlatıldığını duyurdu.

KIRŞEHİR'DE 20 YILLIK DOSYA RAFTAN İNDİ

Bakan Gürlek'in paylaştığı detaylara göre, Kırşehir'in Akpınar ilçesinde 5 Şubat 2006 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel'in dosyası yeniden ele alındı. Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri ve HTS/iletişim kayıtlarının teknik incelemesi sonucunda olayın "kasten öldürme" olduğuna dair delillere ulaşıldı. 3 ilde belirlenen 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yer göstermesi neticesinde Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

SAMSUN'DAKİ 13 YILLIK CİNAYET TEKNOLOJİK ANALİZLE ÇÖZÜLDÜ

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1 Haziran 2013'te Arif Yılmaz'ın ateşli silahla öldürülmesine ilişkin faili meçhul dosya da gelişen teknolojik imkânlar doğrultusunda yeniden incelemeye alındı. Mevcut deliller, tanık ifadeleri ve daha önce haklarında takipsizlik kararı verilenler dahil 28 kişiye ait iletişim verileri karşılaştırıldı. Yapılan teknik analizler ve yeni tanık beyanları doğrultusunda olayla bağlantısı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ADALETİN İZİNİ SÜRMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Soruşturmaları yürüten Çarşamba ve Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Samsun ve Kırşehir İl Jandarma Komutanlıklarına teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.