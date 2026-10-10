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AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var

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AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var Haber Videosunu İzle
AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, partisindeki yeni katılımlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yakın zamanda bir büyükşehirden daha katılım beklediklerini belirten Yalçın, "İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var. En kısa sürede inşallah göreceğiz" dedi.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, yakın zamanda büyükşehir düzeyinde bir katılımın yaşanacağını duyurdu.
  • Yalçın, fon soruşturmasında kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağını, ister bürokrat ister siyasetçi olsun sorumluların hesabının sorulacağını belirtti.
  • Yalçın, Türkiye'nin Yemen'e asker göndermediğini ve Mekke Anlaşması'nın Mısır başta olmak üzere yeni ülkelerin katılımıyla genişleyebileceğini söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, katıldığı canlı yayın programında siyaset gündemine damga vuracak açıklamalarda bulundu. Partisine yönelik yeni katılımların devam edeceğini belirten Yalçın, yakın zamanda büyükşehir düzeyinde bir katılımın yaşanacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki tutumunu hatırlatan Yalçın, "Cumhurbaşkanımız kapımızın açık olduğunu söyledi, bekliyoruz. İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var. En kısa sürede inşallah göreceğiz" diyerek yeni bir transferin sinyalini verdi.

"FON SORUŞTURMASININ SONUNA KADAR GİDİLECEK"

Gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yalçın, sürecin AK Parti tarafından yavaşlatıldığı yönündeki eleştirileri sert bir dille reddetti. Soruşturmanın aylar süren titiz bir çalışmayla yürütüldüğünü vurgulayan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Biz herhangi bir şekilde suçlunun kim olduğuna bakmaksızın bu sürecin aydınlatılması için uğraşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ortada; kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. İster bürokrat ister siyasetçi olsun, bu işe kim bulaştıysa hesabı sorulacak. Muhalefetin henüz haberi bile yokken bu derin soruşturmalar zaten başlatılmıştı."

MUHALEFETE TEPKİ: SİYASİ RANT ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Muhalefetin konuyu siyasi bir fırsatçılığa dönüştürmek istediğini savunan Yalçın, eleştirilerini sürdürdü:

"Siz şehir şehir dolaşıp belediye başkanlarınızın karıştığı iddiaları savundunuz. İnsanların haysiyetiyle bu kadar kolay oynayamazsınız. Suçlu ile suçsuzu ayırt etmeden olayı tüm AK Parti teşkilatlarına yaymaya çalışırsanız buna müsaade etmeyiz."

"YEMEN’E ASKER GÖNDERİLMİYOR"

Dış politika tartışmalarına da değinen Hasan Basri Yalçın, kamuoyundaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Türkiye'nin Yemen'e asker göndermediğini vurgulayan Yalçın, Mekke Anlaşması’nın bölgede barış ve istikrarı hedeflediğini, Mısır başta olmak üzere yeni ülkelerin katılımıyla bu ittifakın genişleyebileceğini sözlerine ekledi.

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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıByaydin Yeniden:

HALK ın ülkesinde HALK Seçim Yapar!!.. Halkın Seçtiğini indiriyor kendi adamını oraya koyuyor.. yakında da Halk bunlara ........

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Haber Yorumlarıwdgt6mckbh:

halk seçti diye kanuna hukuka aykırı iş mi yapman gerekiyor beni halk seçti önüme geleni düdükleyeyim öylemi

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yanıt0
Haber YorumlarıKubilay Gençtürk:

önemli olan bu transferlerin halk tarafından kabul görmesi..!

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıyobaz deşen:

hals dmr denen @@ eko nerenden vurdu arka mahalleden hahahha

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Barbaros, hanimlara hakaret ediyor, ya özürdile, ya tazminat ya da davam mahsere

yanıt2
yanıt0
Haber Yorumlarıyobaz deşen:

hanımmı halis

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıFerit Gündüz:

Buna halkın iradesini bozmak denir

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Haber YorumlarıS.avcı:

Göz göze göre

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Haber YorumlarıYunus Murtezaoglu:

Halkın iradesini CHP bozdu malesef.Tuzbuz oldular. Vatandaş hizmet bekliyorken başkan elikolu bağlı oturup halkın iradesinin düşünecekti .En doğrusunu yaptı işte gerçek hizmet aşkı budur.

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Haber YorumlarıFerit Gündüz:

sayın yunus başkan geçince izmir halkına öfkeniz geçti mi

yanıt0
yanıt0

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