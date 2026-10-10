Maltepe'de çöken binada ölen iki kardeşin cenazesini ailesi Adli Tıp'tan aldı

Maltepe'de çöken binada ölen iki kardeşin cenazesini ailesi Adli Tıp'tan aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Kardeşlerin amcası, basın mensuplarının sorularına cevap verirken gözyaşlarına hakim olamadı.
MALTEPE'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu hayatını kaybeden kardeşler Ahmet Muhammed İnan ile Zeynep İnan'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Amca Teyfik İnan basın mensuplarının sorularına cevap verirken gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı