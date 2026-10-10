Tavuk pilav yerken paylaştı, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor

Bodrum'un İncileri takımında libero olarak görev yapan Meryem Cabbaroğlu, 3 Ekim'de oynanan Karşıyaka karşılaşması öncesinde takım formasıyla çekilen fotoğrafını yayımlamasının ardından yoğun ilgiyle karşılaştı. Genç voleybolcunun fotoğrafı kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken Türkiye'de başlayan ilgi yurt dışına da taşındı.

"FOTOĞRAFI TAVUK PİLAV YERKEN PAYLAŞTIM"

Yaşadığı şaşkınlığı anlatan Cabbaroğlu, fotoğrafının bu kadar ilgi göreceğini düşünmediğini söyledi. Genç sporcu, "Böyle bir şeyi beklemiyordum, şaşırdım. Sosyal medyada her şey bir anda yayılabiliyor. İyi ve kötü yorumlar da gelebiliyor. O yüzden okumamaya ve bakmamaya çalıştım. Ailemden ve arkadaşlarımdan fotoğrafı bana atanlar oldu. Ben bu fotoğrafı arkadaşımla tavuk pilav yerken paylaştım. Böyle bir şeyi kimse beklemiyordu" ifadelerini kullandı.

ANNESİ RUS, BABASI YOZGATLI

Ailesi ve memleketi hakkında da konuşan Meryem Cabbaroğlu, Ankara'da doğup büyüdüğünü belirtti. Cabbaroğlu, "Bunu söylediğimde genelde insanlar şaşırıyor. Annem Rus, babam Yozgatlı. Ben doğma büyüme Ankaralıyım. Kendimi Ankaralı hissediyorum diyebilirim" dedi.

EN BÜYÜK HAYALİ MİLLİ TAKIM

Voleybol kariyerinde aceleci davranmak istemediğini belirten genç sporcu, öncelikle takımıyla başarılı ve sakatlıksız bir sezon geçirmeyi hedeflediğini söyledi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda forma giymenin hayallerinden biri olduğunu dile getiren Cabbaroğlu, "Milli takımdaki oyuncularımızın hepsi birer örnek. Çünkü Türk kadınını dünya çapında çok güzel temsil ediyorlar. Her sporcunun hayali milli takım formasını taşımak" diye konuştu.

Kadın sporcuların başarılarının genç kızlar için önemli olduğunu vurgulayan Cabbaroğlu, kendisinin de yeni nesillere örnek olmak istediğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com