Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı

Türk siyasetinin kıdemli isimlerinden, 4 dönem bakanlık ve bir dönem başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan 99 yaşındaki Ali Naili Erdem’in yaşadığı diyalog dikkat çekti. Nefes gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu, eski siyasetçi Ali Naili Erdem ile yaptığı telefon görüşmesini ve tanık olduğu olayı köşesine taşıdı.

"KİLOSU 500 LİRA, KALSIN BİZ YİYEMEYİZ"

Bayraktaroğlu’nun aktardığına göre, emekli maaşıyla geçinen Ali Naili Erdem apartman görevlisine “Git sor bakalım bamya var mı? Kilosu kaç para?” talimatını verdi. Görevlinin kısa süre sonra dönerek bamyanın kilosunun 500 lira olduğunu söylemesi üzerine 99 yaşındaki eski bakan fiyatı yüksek buldu. Erdem, “Kalsın çocuğum, biz yiyemeyiz” diyerek bamya almaktan vazgeçti.

"BİR KİLO BAMYA HESABI YAPAN DEVLET İNSANI"

Eski bakanın yaşadığı durumu siyaset dünyasındaki servet ve zihniyet değişimleri üzerinden değerlendiren Bayraktaroğlu, uzun yıllar devlete hizmet etmiş bir ismin bugün yapmak zorunda kaldığı bütçe hesabına vurgu yaptı. Dört kez bakanlık, bir kez başbakan yardımcılığı, 20 yıl milletvekilliği ve serbest avukatlık yapan Erdem’in dürüst ve mütevazı yaşam tarzı dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com