Haberler

Aziz Yıldırım'ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aziz Yıldırım'ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Benfica'nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis için yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu için 50 milyon euroyu aşan bonservis bedeli önerdiği, oyuncuya ise yıllık 8 milyon euro garanti ücret teklif ettiği belirtildi. Ancak Benfica'nın astronomik rakamlara rağmen transfere izin vermediği öne sürüldü.

  • Fenerbahçe, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis'in bonservisi için 50 milyon euronun üzerinde teklif sundu.
  • Benfica, Yunan futbolcu Pavlidis'i bırakmak istemedi ve Fenerbahçe'nin teklifini reddetti.
  • Fenerbahçe, Pavlidis'e yıllık 8 milyon euro garanti ücret ve performansa bağlı bonuslar önerdi.

Yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için önemli hamleler yapan Fenerbahçe'nin, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis'i de kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı.

Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi gibi isimleri transfer eden sarı-lacivertlilerin, Yunan santrfor için de yüksek bütçeli bir girişimde bulunduğu belirtildi.

50 MİLYON EUROYU AŞAN TEKLİF REDDEDİLDİ

Portekiz basınından Record'un haberine göre Fenerbahçe, Vangelis Pavlidis'in bonservisi için Benfica'ya 50 milyon euronun üzerinde bir teklif sundu. Ancak Portekiz temsilcisi, takımın önemli isimlerinden biri olarak gördüğü Yunan futbolcuyu bırakmak istemedi ve sarı-lacivertlilerin teklifini geri çevirdi.

YILLIK 8 MİLYON EURO MAAŞ ÖNERDİLER

Fenerbahçe'nin yalnızca Benfica'ya değil, Pavlidis'e de dikkat çekici bir sözleşme teklifi hazırladığı aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin Yunan golcüye yıllık 8 milyon euro garanti ücretin yanı sıra performansa bağlı bonuslar önerdiği belirtildi. Ancak Benfica'nın oyuncuyu kadroda tutma konusundaki kararlı tutumu nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Galatasaray kasasını doldurdu! Dursun Özbek rekor geliri açıkladı

Galatasaray'a büyük müjde! Dursun Özbek kürsüden duyurdu
İki öğrencinin örnek davranışını kamera böyle görüntüledi

Helal size çocuklar! Alkışlık hareket kameraya böyle yansıdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendisini öldüren eski eşinin olaydan 2 hafta önce hayatını kurtarmış

Genç kadının acı sonu! 2 hafta önce kurtardığı eski eşi katili oldu

Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır

Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım

Okulundaki yasaklar Pınar Altuğ'un kızını isyan ettirdi

Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın

Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye'nin tecrübesine ihtiyacımız var

Göğsümüzü kabartan Türkiye sözleri

Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın babası isyan etti: Kim demiş intihar etti diye?

Vali yardımcısının babası isyan etti: Kim demiş intihar etti diye?
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım

Özel'den ağır yanıt: Hayatımda böyle utanç verici yalan duymadım