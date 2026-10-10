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Kayseri'den ayrıldı, açtı ağzını yumdu gözünü: Herkes dolandırıyor

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Kayseri'den ayrıldı, açtı ağzını yumdu gözünü: Herkes dolandırıyor
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Kayserispor'dan ayrılarak Rusya'nın Rodina takımına transfer olan German Onugkha, Kayseri'de geçirdiği günlere ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Şehirdeki yaşam koşullarından memnun kalmadığını belirten Rus futbolcu, yemekleri ve restoranları eleştirirken futbolcu olduğu için kendisinden daha fazla para alınmaya çalışıldığını öne sürdü. Onugkha'nın "Hayat berbat. Durumu hafifletmek için böyle söylüyorum." sözleri dikkat çekti.

  • Kayserispor'da forma giyen German Onugkha, Kayseri'deki yaşam ve yemek kalitesinin kötü olduğunu, düzgün taksi bulunmadığını belirtti.
  • Onugkha, Kayseri'de futbolcu olduğu anlaşıldığında kendisinden beş kat fazla para alınmaya çalışıldığını iddia etti.
  • Kayserispor'un 2025-2026 sezonu başında Kopenhag'dan 1 milyon euroya transfer ettiği Onugkha, 28 Süper Lig maçında 8 gol ve 1 asist yaptı.

Geçtiğimiz sezon Kayserispor forması giyen German Onugkha, Türkiye'deki futbol kariyerinin ardından yaşadığı şehirle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.  Rusya'nın Rodina takımına transfer olan 30 yaşındaki forvet, Kayseri'deki yaşamından memnun kalmadığını dile getirdi.

Onugkha, "Tüm Türkiye adına konuşamam ama Kayseri özelinde konuşacak olursak hayat berbat. Durumu hafifletmek için böyle söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"YEMEK KALİTESİ BERBAT, RESTORANLAR BERBAT"

Şehirde aradığı bazı ürünlere ulaşamadığını anlatan Rus futbolcu, özellikle beslenme konusunda sıkıntı yaşadığını söyledi. Onugkha, "Son yıllarda toparlanmama yardımcı olduğu için Hindistan cevizi suyu içiyorum, ancak şehirde bulmak imkansız. Yok denecek kadar az. Yemek kalitesi berbat. Restoranlar berbat. Düzgün taksi yok." dedi.

"FUTBOLCU OLDUĞUNUZU ANLADIKLARINDA BEŞ KAT FAZLA DOLANDIRIYORLAR"

Kayseri'de taksi kullanırken de sorunlarla karşılaştığını öne süren Onugkha, kendisinden futbolcu olduğu için daha fazla para alınmaya çalışıldığını iddia etti. Rus forvet, "Kayseri'de hiçbir şey yok. Yemek kalitesi kötü, restoranlar berbat. Oradaki durumdan hiç hoşlanmadım. Normal taksiler yok, herkes sizi dolandırmaya çalışıyor. Futbolcu olduğunuzu anladıklarında sizi beş kat daha fazla dolandırıyorlar." diye konuştu.

KAYSERİSPOR'DA 8 GOL ATTI

Kayserispor'un 2025-2026 sezonu başında Kopenhag'dan 1 milyon euro karşılığında transfer ettiği German Onugkha, sezon sonunda sarı-kırmızılı ekipten ayrılarak Rusya'ya döndü. Rodina ile sözleşme imzalayan 30 yaşındaki santrfor, Kayserispor formasıyla Süper Lig'de çıktığı 28 karşılaşmada 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMesut:

Ulan utanmaz adam ülkemize gelen memnuniyetini dile getirirken senin bu yaptığın yemek yedigin yere pislemektir utanmaz arlanmaz

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Haber Yorumlarıhakinen6321:

bırakın artık narsistligi taksici hırsız ev sahibi hırsız restorancilatin bir çoğu hırsız dünyanın en bozuk toplumlarından biri haline geldik ve hala sen rüya aleminde yaşıyorsun uyan artık ,utanmaz arıyorsan aynaya bakalım biz önce bence

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Haber YorumlarıAhmet Algan:

Doğru söze ne hacet kayseri denince insanların kafasında canlanan dümencilik oluyor kayseri menfaati için yapamayacağı allem kullem yoktur

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Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Bazı konularda haklı olamazmı. Taksici kandırıyor, Lokantalar fahiş fiyat istiyor. Şahit olmuyormuyuz Turislerin dolandırıldığına. Ya bunlar üzücü şeyler ama Ülkemizde oluyor bunlar. Bira gerçekçi olalım. Aslımızdan uzaklaştık

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Haber YorumlarıY T:

Kayseri bina bina bina... tüm Türkiye gibi..

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