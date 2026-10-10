İnanılmaz! Bayern Münih, 5. saniyede gol yedi

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Bundesliga’nın 5. haftasında Augsburg deplasmanına konuk olan Bayern Münih, futbol dünyasında nadir görülen bir hatayla maça başladı.

NEUER'DEN PAHALIYA PATLAYAN HATA

Hakemin başlama düdüğünün ardından henüz 5. saniyede tecrübeli kaleci Manuel Neuer’in topu uzaklaştırmak istediği sırada yaptığı büyük hata, kalesinde golle sonuçlandı ve Bavyera devi karşılaşmanın hemen başında 1-0 geriye düştü.

5. SANİYEDE AĞLARI SARSTI

Ev sahibi Augsburg’un santrayla birlikte baskı kurduğu pozisyonda, yıldız file bekçisi Neuer'in pasında araya giren Robin Fellhauer maçın henüz ilk saniyelerinde topu boş kaleye gönderdi ve skoru değiştirerek stadyumu ayağa kaldırdı.