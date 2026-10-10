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İnanılmaz! Bayern Münih, 5. saniyede gol yedi

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İnanılmaz! Bayern Münih, 5. saniyede gol yedi
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Augsburg ile karşı karşıya gelen Bayern Münih, Manuel Neuer’in hatasıyla maçın 5. saniyesinde gol yedi ve geriye düştü.

Bundesliga’nın 5. haftasında Augsburg deplasmanına konuk olan Bayern Münih, futbol dünyasında nadir görülen bir hatayla maça başladı. 

NEUER'DEN PAHALIYA PATLAYAN HATA

Hakemin başlama düdüğünün ardından henüz 5. saniyede tecrübeli kaleci Manuel Neuer’in topu uzaklaştırmak istediği sırada yaptığı büyük hata, kalesinde golle sonuçlandı ve Bavyera devi karşılaşmanın hemen başında 1-0 geriye düştü. 

5. SANİYEDE AĞLARI SARSTI

Ev sahibi Augsburg’un santrayla birlikte baskı kurduğu pozisyonda, yıldız file bekçisi Neuer'in pasında araya giren Robin Fellhauer maçın henüz ilk saniyelerinde topu boş kaleye gönderdi ve skoru değiştirerek stadyumu ayağa kaldırdı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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