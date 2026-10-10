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Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

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Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu Haber Videosunu İzle
Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
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Ormanda yürüyüş yaparken duydukları çığlık seslerine giden adamlar, su birikintisine düşerek mahsur kalan ayıyla karşılaştı. Günlerdir mahsur kaldığı tahmin edilen ayının feryatları korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Ormanda doğa yürüyüşü yaptıkları sırada çevreye yayılan çığlık seslerini fark eden gruptaki adamlar, sese doğru ilerleyince ürkütücü bir tabloyla karşılaştı. Derin bir su birikintisine düşen ve buradan çıkmayı başaramayan bir ayının çaresizce çırpındığını gören adamlar, korkudan ne yapacaklarını bilemedi.

ÇIĞLIKLARI KULAKLARI SAĞIR ETTİ 

Muhtemelen günlerdir düştüğü yerde mahsur kaldığı değerlendirilen dev ayının kulakları sağır eder derecedeki yakarışları ve tepkisi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıNetherill:

nerde olmuş bu olay? nasıl bir habercilik kardeşim bu amatörmüsünüz.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yahu nerede bu ayı. Hangi ülkede , neresinde. Yardıma kim gitmiş , kim görmüş ,kimlere haber verilmiş , ayı nasıl su birikintisinden çıkarılmış , bla bla

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Haber Yorumlarıkarasaka_ekrem:

e peki sonuç? hala mahsur mu?

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Haber Yorumlarıgoksaluzuntas:

yalan ve kurgu habercilik ancak bu kadar olur..!

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Haber YorumlarıA B:

Büyük iş yapmışlar Rusya mı

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