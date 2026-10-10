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Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme

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Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme Haber Videosunu İzle
Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme
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Bursa'da seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in hayatını kaybettiği, 15 yaşındaki oğlu Can Bilensir'in ağır yaralandığı kazada tahliye edilen sürücü Bilal Çoban hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine alınan kararla şüphelinin yakalanması için işlem başlatıldı.

  • Bursa'da 17 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen trafik kazasında motosikletle çarpışan otomobilin sürücüsü Bilal Çoban, Ali Bilensir'in (52) ölümüne ve oğlu Can Bilensir'in (15) ağır yaralanmasına neden oldu.
  • Mahkeme heyeti tutuklu sanık Bilal Çoban'ın 1 Ekim 2026 tarihinde tahliyesine karar verdi; Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti.
  • İtirazı değerlendiren üst mahkeme, kazada asli kusurlu olduğu belirtilen şüpheli hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Bursa'da Ali Bilensir'in hayatını kaybettiği, 15 yaşındaki oğlunun ise ağır yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Sürücü Bilal Çoban'ın tahliyesine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz kabul edilerek şüpheli hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa'da 17 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen ve bir kişinin ölümü, bir kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili yürütülen hukuki süreçte yeni bir karar alındı. Edinilen bilgilere göre, karşı yönden gelen motosikletle çarpışarak Ali Bilensir’in (52) yaşamını yitirmesine, oğlu Can Bilensir’in (15) ise ağır yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü Bilal Çoban, olayın ardından 17 Mayıs 2026 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BAŞSAVCILIĞIK İTİRAZ ETTİ 

Yargılama süreci devam ederken mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bilal Çoban’ın 1 Ekim 2026 tarihinde tahliyesine karar verdi. Tahliye kararının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek karara itirazda bulundu. 

YENİDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI 

İtirazı değerlendiren üst mahkeme, kazada asli kusurlu olduğu belirtilen şüpheli Bilal Çoban hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Polis ve jandarma ekiplerinin şüphelinin yakalanarak gözaltına alınmasına yönelik çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıKaraman Tarik:

Tutukla bırak Tutukla bırak duyduğumuz okuduğumuz bu. Brakacaksanız niye tutukluyorsunuz , Tutukluyorsanıız niye bırakıyorsunuz son günlerde bu moda oldu hatta Yalama yaptı. Yae hiç doğru düzgün işleyen bir şey yok Ülkede. Tiyatro seyrediyoruz hep Devlet iyice laşkalaştı

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Tahliye kararı veren mahkeme heyeti bu görüntüleri incelemedi mi? Önce bu heyet incelensin rüşvet mi aldılar kazayı yapan sürücü akrabaları mı? Ölümlü kaza aradan beş ay geçmiş her şey ortada tahliye kararı veriliyor:(( Tabi beyler bir buçuk ay adli tatile çıktı adalet geciksin ne olur

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Haber Yorumlarınecati çolak:

Herşey net kamera görüntülerinde gözüküyor otomobil şerit ihlali yapıp karşı şeride geçiyor hiç suçu olamayn insanı hayattan koparıyor bir de ağır yaralı var ve sen bu otomobil sürücüsünü tahliye ediyorsun böyle bir uygulama Uganda da dahi yoktur savcı yada hakim kimse neye göre bu kararı almış anlaşır gibi değil

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Haber YorumlarıZafer El:

Cinayet bile isteye vuruyor kurtara bilirdi şerit ihlali yapıyor kim bilir ne ile meskul en büyük cezanın verilmesi dileği ile mağdurlara Allah sabırlar ihsan eylesin rahmetliye Allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıAlper Çağlar:

Videolu kanıt ortadayken hakim nasıl olurda tahliyesine karar verir, Hakimin kesinlikle soruşturulması gerekir.

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