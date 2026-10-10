Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme

Bursa'da Ali Bilensir'in hayatını kaybettiği, 15 yaşındaki oğlunun ise ağır yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Sürücü Bilal Çoban'ın tahliyesine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz kabul edilerek şüpheli hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa'da 17 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen ve bir kişinin ölümü, bir kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili yürütülen hukuki süreçte yeni bir karar alındı. Edinilen bilgilere göre, karşı yönden gelen motosikletle çarpışarak Ali Bilensir’in (52) yaşamını yitirmesine, oğlu Can Bilensir’in (15) ise ağır yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü Bilal Çoban, olayın ardından 17 Mayıs 2026 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BAŞSAVCILIĞIK İTİRAZ ETTİ

Yargılama süreci devam ederken mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bilal Çoban’ın 1 Ekim 2026 tarihinde tahliyesine karar verdi. Tahliye kararının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek karara itirazda bulundu.

YENİDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

İtirazı değerlendiren üst mahkeme, kazada asli kusurlu olduğu belirtilen şüpheli Bilal Çoban hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Polis ve jandarma ekiplerinin şüphelinin yakalanarak gözaltına alınmasına yönelik çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı