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İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! İşte listede Türkiye'nin yeri

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İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! İşte listede Türkiye'nin yeri
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Yahudi Halkı Politika Enstitüsü'nün (JPPI) yayımladığı stratejik raporda, İsrail'in en çok tehdit olarak gördüğü 8 ülke sıralandı. Listede İran birinci sırada yer alırken, Türkiye askeri ve diplomatik gücüyle ikinci sırada gösterildi.

  • Yahudi Halkı Politika Enstitüsü (JPPI) tarafından yayımlanan stratejik rapora göre İsrail'in en fazla güvenlik tehdidi hissettiği ülkeler sıralamasında İran birinci, Türkiye ikinci sırada yer aldı.
  • JPPI raporunda İsrail kamuoyunun tehdit algısına göre sıralanan 8 ülke İran, Türkiye, Lübnan, Katar, Suriye, Yemen, Mısır ve Suudi Arabistan olarak belirtildi.
  • Rapor, ABD'nin askeri ve siyasi desteğine rağmen İsrail'in çevre ülkelerden kaynaklanan güvenlik kaygılarının yüksek seviyede seyrettiğini gösterdi.

Yahudi Halkı Politika Enstitüsü (JPPI) tarafından yayımlanan son stratejik raporda, İsrail kamuoyunun ve yönetiminin en fazla güvenlik tehdidi hissettiği 8 ülke sıralandı. Müttefiki ABD’nin desteğine rağmen bölgedeki varlığına yönelik derin endişeler taşıyan İsrail’in listesinde Türkiye, İran’ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve askeri çatışmaların gölgesinde, Kudüs merkezli Yahudi Halkı Politika Enstitüsü (JPPI) dikkat çeken bir toplum endeksi raporu yayımladı. Raporda, Tel Aviv yönetiminin ve İsrail kamuoyunun güvenlik perspektifinden en çok kaygı duyduğu ülkeler verilerle ortaya konuldu.

TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇ OLARAK İKİNCİ SIRADA

Yayımlanan listede, İsrail’in askeri ve stratejik açıdan birinci derecede tehdit olarak gördüğü ülke İran oldu. İran’ın hemen ardından gelen Türkiye ise bölgesel bir güç olarak diplomatik, askeri ve stratejik hamleleriyle İsrail toplumunun en çok endişe duyduğu ve yakından takip ettiği ikinci ülke olarak kaydedildi.

Türkiye'nin bölgedeki caydırıcı konumu ve uluslararası alanda yürüttüğü politikalar, İsrail'in güvenlik analizlerinde temel risk faktörlerinden biri olarak değerlendirildi.

LİSTEDE 8 ÜLKE YER ALDI

JPPI'nin raporunda İsrail kamuoyunun tehdit algısına göre sıralanan 8 ülke şu şekilde belirtildi:

  1. İran
  2. Türkiye
  3. Lübnan
  4. Katar
  5. Suriye
  6. Yemen
  7. Mısır
  8. Suudi Arabistan

Rapor, ABD'nin sağladığı askeri ve siyasi desteğe rağmen İsrail'in çevre ülkelerden kaynaklanan güvenlik kaygılarının ve stratejik endişelerinin yüksek seviyede seyrettiğini gösterdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıTahsin Mehdevi:

abd, İsrail ve bölgedeki işbirlikçilerinin burnunu sürten, İslam'ın İzzettini koruyan İran'a, Yemen'e, Gazze'ye ve tüm direniş erlerine SELAM OLSUN.

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Haber YorumlarıDeniz Memis:

korkunun ecele faydası yok korkun bizden katiller

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

aslında israil halkının korkmaması gereken tek ülke Türkiyedir. ispanyada almanyada katliamdan kaçan yahudi halkını kabul eden tek ülkedir asıl korkması gereken şey siyonist yönetimleri işgalci emperyalist emelleridir tarih olayların tekerrüründen ibarettir kim ne olrsa olsun farketmez. kibir içinde olan nankör aç gözlü kişiler, topluluklar, toplumlar er geç kendi sonlarını hazırlar

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Israil kirkuyla degilakilmantikla yonwtildigi icin topu birden gelsede gucu yermiyor tum araplar 4 defa topywkun savasti 4 undede maglup oldu ee siz bir defa istila eidnxe foprak iszin oluyor da usrail 4 defa hepinizi yenmis hala israilin topeagi sayilmiyormu

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Siyonizmin sırasıyla, abd ve batı ile birlikte saldırmak istediği ülkeler listesi gibi geldi sanki..

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