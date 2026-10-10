İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! İşte listede Türkiye'nin yeri

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Yahudi Halkı Politika Enstitüsü (JPPI) tarafından yayımlanan son stratejik raporda, İsrail kamuoyunun ve yönetiminin en fazla güvenlik tehdidi hissettiği 8 ülke sıralandı. Müttefiki ABD’nin desteğine rağmen bölgedeki varlığına yönelik derin endişeler taşıyan İsrail’in listesinde Türkiye, İran’ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve askeri çatışmaların gölgesinde, Kudüs merkezli Yahudi Halkı Politika Enstitüsü (JPPI) dikkat çeken bir toplum endeksi raporu yayımladı. Raporda, Tel Aviv yönetiminin ve İsrail kamuoyunun güvenlik perspektifinden en çok kaygı duyduğu ülkeler verilerle ortaya konuldu.

TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇ OLARAK İKİNCİ SIRADA

Yayımlanan listede, İsrail’in askeri ve stratejik açıdan birinci derecede tehdit olarak gördüğü ülke İran oldu. İran’ın hemen ardından gelen Türkiye ise bölgesel bir güç olarak diplomatik, askeri ve stratejik hamleleriyle İsrail toplumunun en çok endişe duyduğu ve yakından takip ettiği ikinci ülke olarak kaydedildi.

Türkiye'nin bölgedeki caydırıcı konumu ve uluslararası alanda yürüttüğü politikalar, İsrail'in güvenlik analizlerinde temel risk faktörlerinden biri olarak değerlendirildi.

LİSTEDE 8 ÜLKE YER ALDI

JPPI'nin raporunda İsrail kamuoyunun tehdit algısına göre sıralanan 8 ülke şu şekilde belirtildi:

İran Türkiye Lübnan Katar Suriye Yemen Mısır Suudi Arabistan

Rapor, ABD'nin sağladığı askeri ve siyasi desteğe rağmen İsrail'in çevre ülkelerden kaynaklanan güvenlik kaygılarının ve stratejik endişelerinin yüksek seviyede seyrettiğini gösterdi.