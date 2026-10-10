Haberler

İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım? Haber Videosunu İzle
İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İlkay Gündoğan'ın sözleri dikkat çekti. Barcelona maçına hazır olup olmadığı sorulan yıldız futbolcu, "Oynamıyorum ki, niye hazır olayım?" yanıtını verdi. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla yalnızca 11 dakika süre alan tecrübeli oyuncunun sözleri, Okan Buruk'a gönderme olarak yorumlandı.

  • Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.
  • İlkay Gündoğan, Barcelona maçına hazır olup olmadığı sorusuna 'Oynamıyorum ki, niye hazır olayım?' yanıtını verdi.
  • İlkay Gündoğan bu sezon Galatasaray'da 2 karşılaşmada toplam 11 dakika oynadı ve Kasımpaşa maçını yedek kulübesinde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan ile basın mensupları arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Stadyumdan ayrıldığı sırada bir gazeteci, tecrübeli futbolcuya yaklaşan Barcelona karşılaşmasını hatırlatarak "Barcelona maçına hazır mısın?" diye sordu.

"OYNAMIYORUM Kİ, NİYE HAZIR OLAYIM?"

İlkay Gündoğan, kendisine yöneltilen soruya gülümseyerek "Oynamıyorum ki, niye hazır olayım?" cevabını verdi. Yıldız futbolcu, bu sözlerinin ardından yoluna devam ederken yaşanan diyalog kameralara yansıdı.

BU SEZON SADECE 11 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'da bu sezon istediği süreleri bulamayan İlkay Gündoğan, şimdiye kadar yalnızca 2 karşılaşmada görev aldı ve toplam 11 dakika sahada kaldı. Kasımpaşa mücadelesini de yedek kulübesinde tamamlayan 35 yaşındaki futbolcunun Barcelona maçı öncesindeki sözleri, teknik direktör Okan Buruk'a yönelik bir sitem olarak değerlendirildi. Galatasaray, 13 Ekim Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek. İlkay Gündoğan'ın eski takımına karşı forma giyip giymeyeceği ise henüz netleşmedi.

İlgili Haberler
Galatasaray'a müjdeli haber! Barcelona'nın yıldızı maçta yokGalatasaray'a müjdeli haber! Barcelona'nın yıldızı maçta yok
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu

45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz

80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
TFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilir

TFF'den Arda Turan bombası!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı

Galatasaray kazandı ama taraftar onu affetmedi!

Ataşehir ve Eyüpsultan'da bugün seçim var! Biri el değiştirebilir

Bugün haritadaki bir ilçenin daha rengi değişebilir

AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var

AK Parti'ye geçenlerin ardından yeni sürpriz! Sırada büyükşehir var
Trump, Beyaz Saray'ın yeni sözcülüğüne Katie Zacharia'yı getireceğini açıkladı

Beyaz Saray'da Trump'ın sağ kolu oldu
Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı

Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı
Çeşme Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı

Yakılmak istenen evraklar soruşturmayı büyüttü! Peş peşe tutuklamalar
Esenler'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

İstanbul'da sokak ortasında çatıştılar: Yaralılar var