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Şehit polisle ilgili kahreden tesadüf! 10 yıl sonra aynı şehir, aynı acı

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Şehit polisle ilgili kahreden tesadüf! 10 yıl sonra aynı şehir, aynı acı
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Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 3 çocuk babası orman muhafaza memuru Hakan Tonga, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Tonga'nın polis memuru ağabeyi Ali Tonga'nın da 2016 yılında Yozgat'taki bir trafik kazasında şehit düştüğü ortaya çıktı.

  • Orman muhafaza memuru Hakan Tonga (42), Yozgat'ta 9 Ekim'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
  • Hakan Tonga'nın polis memuru ağabeyi Ali Tonga da 22 Mayıs 2016'da Yozgat'ta görev başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit oldu.
  • Hakan Tonga'nın cenazesi Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde toprağa verildi.

Yozgat'ta geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren orman muhafaza memuru Hakan Tonga (42), memleketi Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde toprağa verildi. Tonga'nın polis memuru ağabeyi Ali Tonga'nın da 2016 yılında yine Yozgat'ta geçirdiği kazada şehit olduğu öğrenildi.

Yozgat-Ankara kara yolunun Saray köyü mevkiinde 9 Ekim tarihinde meydana gelen kazada, Z.H. yönetimindeki 55 ZC 513 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü Z.H. ile araçta bulunan A.H. ve orman muhafaza memuru Hakan Tonga yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan 42 yaşındaki Hakan Tonga, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZE MERASİMİNE PROTOKOL VE VATANDAŞLAR KATILDI

3 çocuk babası Hakan Tonga'nın naaşı, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine getirildi. Yahşihan Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Yahşihan Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Bahadır Gürleyik, kurum çalışanları, Tonga'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Tonga'nın cenazesi ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.

AĞABEYİ DE YARIM KALAN GÖREV UĞRUNA ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Hayatını kaybeden Hakan Tonga'nın ailesine ilişkin acı bir detay ortaya çıktı. Tonga'nın polis memuru olan ağabeyi Ali Tonga'nın da 22 Mayıs 2016 tarihinde Yozgat'ta görev başındayken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandığı ve tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu öğrenildi. Şehit polis Ali Tonga'nın cenazesinin de 8 yıl önce aynı ilçede toprağa verildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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