3 gol, 1 kırmızı kart! Karadeniz derbisinde inanılmaz şeyler oluyor

3 gol, 1 kırmızı kart! Karadeniz derbisinde inanılmaz şeyler oluyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Samsunspor-Trabzonspor derbisinin ilk yarısı nefes kesti. Bordo-mavililer, 12 dakikada bulduğu 3 golle soyunma odasına 3-0 önde giderken 43. dakikada Melih Kabasakal'ın doğrudan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karadeniz derbisinin ilk yarısında bordo-mavili ekip, bulduğu gollerle rakibine büyük üstünlük kurdu.
Trabzonspor, 28. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın asistinde Ernest Muçi'nin golüyle öne geçti. Konuk ekip, 38. dakikada Chibuike Nwaiwu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Bordo-mavililer, 40. dakikada Franculino'nun kaydettiği golle skoru 3-0 yaptı.
TRABZONSPOR'A 43. DAKİKADA KIRMIZI KART ŞOKU
Üç farklı üstünlüğü yakalayan Trabzonspor, ilk yarının son bölümünde kırmızı kartla sarsıldı. Bordo-mavili ekipte Melih Kabasakal, 43. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Trabzonspor, ilk yarıyı 3-0 önde tamamlarken ikinci yarıya 10 kişi çıkmak zorunda kaldı.
KARADENİZ DERBİSİNDE İLK YARI 3-0 BİTTİ
İlk 45 dakikada üç gol ve bir kırmızı kartın yaşandığı şahane mücadelede Trabzonspor, soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle girmeyi başardı.