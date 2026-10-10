3 gol, 1 kırmızı kart! Karadeniz derbisinde inanılmaz şeyler oluyor

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karadeniz derbisinin ilk yarısında bordo-mavili ekip, bulduğu gollerle rakibine büyük üstünlük kurdu.

Trabzonspor, 28. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın asistinde Ernest Muçi'nin golüyle öne geçti. Konuk ekip, 38. dakikada Chibuike Nwaiwu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Bordo-mavililer, 40. dakikada Franculino'nun kaydettiği golle skoru 3-0 yaptı.

TRABZONSPOR'A 43. DAKİKADA KIRMIZI KART ŞOKU

Üç farklı üstünlüğü yakalayan Trabzonspor, ilk yarının son bölümünde kırmızı kartla sarsıldı. Bordo-mavili ekipte Melih Kabasakal, 43. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Trabzonspor, ilk yarıyı 3-0 önde tamamlarken ikinci yarıya 10 kişi çıkmak zorunda kaldı.

KARADENİZ DERBİSİNDE İLK YARI 3-0 BİTTİ

İlk 45 dakikada üç gol ve bir kırmızı kartın yaşandığı şahane mücadelede Trabzonspor, soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle girmeyi başardı.