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AK Parti'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi

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AK Parti'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Sayın Mansur Yavaş’ın bu konudaki tavrı son derece açıktır. Daha önce de ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye duyduğu güvenin korunması, her şeyden önce seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkündür" denildi.

  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş'ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.
  • Açıklamada, söz konusu iddiaların defalarca yalanlanmasına rağmen gündeme getirilmeye devam edildiği belirtildi.
  • Yavaş'ın 'Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur' sözü açıklamada yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddiaların daha önce defalarca yalanlanmasına rağmen gündeme getirilmeye devam edildiği belirtildi. Yavaş adına yapılan açıklamada, “Her gün bir başka siyasi parti üzerinden ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

İşte 'kamuoyuna duyuru' başlığıyla yapılan o açıklama; 

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialar defalarca yalanlanmasına rağmen ısrarla gündeme getirilmeye devam edilmektedir.

Her gün bir başka siyasi parti üzerinden ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Sayın Mansur Yavaş’ın bu konudaki tavrı son derece açıktır. Daha önce de ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye duyduğu güvenin korunması, her şeyden önce seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkündür.

'Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur' sözleri ise Sayın Mansur Yavaş’ın bu konudaki duruşunun en açık ifadesidir.

Kamuoyunun, ısrarla tekrarlanan ve gerçeği yansıtmayan bu iddialara itibar etmemesini rica ederiz."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıSFs Karaca:

omurgalı bir siyasetçi

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Haber YorumlarıApple User:

omurgalı adam parti değiştirmez

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Haber YorumlarıAbdullah:

Muhalefetten iktidara katılmak isteyenler belediye başkanlığından da istifa etsin ki gittikleri yerde kaç kuruşluk değerleri var görsünler. İktidar dize değil sizin temsil ettiğiniz makama göz dikiyor. Diz ise size emanet edileni başkalarına taşıyarak ihanetin en büyüğünü yapıyorsunuz.

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Haber Yorumlarıahmet can:

Adamımsın.

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Haydi Mansur...gel artik...yoruldu Turk Milleti

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Haber YorumlarıTuna Ural:

Yavaş kusura bakmada hem butlan a tepki gösteriyorsun hem Chp den ayrılıp bağımsız kalacam diyorsun Yeni Partiye gecmedıgıne göre senınde bır planın var bence ya Yeni Partıden bırı eleştiri yapsın gıdıyım diyorsun gıbı

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Haber YorumlarıKemal Tekinay:

IMAMINOGLU ortada secim yokken C.B.Adayi yim dedi basina gelenleri herhalde biliyorsunuz, Mansur Yavaş: - Bana herhangi birisi seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söyleyeyim. - Ortada seçim yok, bir şey yok. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. - Öncelikli olarak görevimi sürdürüyorum. En iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorum. dedi, okuzun altinda buzagi aramayin...

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Haber Yorumlarıyunus deniz:

öyle birşey asla olmayacak denilmedi yine,buda beni biraz şüphelendiriyor.

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Haber YorumlarıTuna Ural:

Bağımsız kaldıgı sürece AKP ye gıdedek denılır senı Özel tekrar aday yaptı bağımsız kalmanın amacı ne çözemedim

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