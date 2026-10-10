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Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı

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Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı
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Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı rüşvet operasyonunda Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapılırken emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt dahil 10 şüpheli gözaltına alındı.
  • Operasyon, Hanak ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
  • Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı; el konulan dijital materyaller ve belgeler incelemeye alındı.

Ardahan merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "rüşvet" operasyonunda, aralarında Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt’un da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan'ın Hanak ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında emniyet güçleri düğmeye bastı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik koordineli bir çalışma gerçekleştirdi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Soruşturma çerçevesinde Ardahan merkezli 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ile birlikte toplam 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kemal Çamlıyurt, bağımsız girdiği seçimde yüzde 45'e yakın oy alarak belediye başkanı seçilmişti

EVE VE İŞ YERLERİNDE ARAMA 

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirilirken, el konulan dijital materyaller ve belgeler incelemeye alındı. Gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki sorgu ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFerit Gündüz:

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