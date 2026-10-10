Azerbaycan'da başörtüsü tartışması büyüyor! Aliyev'in görüntüleriyle mesaj verildi

Azerbaycan'da başörtüsü tartışması büyüyor! Aliyev'in görüntüleriyle mesaj verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin devlet okullarına alınmaması tartışma yarattı. Öğrenci ve öğretmenlerin kıyafetlerine ilişkin laiklik ilkesini esas alan düzenlemeler gündemdeki yerini korurken Azerbaycan Devlet Televizyonu üzerinden dikkat çeken bir yayın yapıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Kur'an-ı Kerim'i öptüğü görüntülerin eşliğinde, Azerbaycan'ın Müslüman ancak laik bir devlet olduğu vurgulandı.
- Azerbaycan Bakanlar Kurulu, 21 Eylül 2026 tarihinde devlet eğitim kurumlarındaki okul formalarının standartlarını yeniden belirleyen bir düzenleme kabul etti.
- Düzenlemede başörtüsü doğrudan belirtilmese de okul forması bütünlüğünü bozan ve eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan kılık-kıyafet unsurları yasaklandı; denetim yetkisi okulların Pedagoji Şuralarına verildi.
- Bakanlar Kurulu'nun 325 sayılı kararıyla kılık-kıyafet standartları eğitimcileri de kapsayacak şekilde genişletildi.
Azerbaycan'da devlet okullarında uygulanan kılık ve kıyafet standartları, öğrenci görüntülerinin sosyal medyada yayılması ve yönetmelik değişikliklerinin ardından kamuoyunun ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Celilabad bölgesindeki bir okulda başörtülü öğrencilerin içeri alınmadığına dair görüntülerin tartışma yaratması üzerine Azerbaycan Devlet Televizyonu sürece dair resmi söylemi yansıtan bir açıklama yayınladı.
BAKANLAR KURULU'NDAN LAİKLİK İLKESİ VURGUSU
Azerbaycan Bakanlar Kurulu tarafından 21 Eylül 2026 tarihinde kabul edilen düzenlemeyle, devlet eğitim kurumlarındaki okul formalarının standartları yeniden belirlendi. Düzenlemede "başörtüsü" ifadesi doğrudan kullanılmasa da okul forması bütünlüğünü bozan ve "eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan" kılık-kıyafet unsurlarının kullanımının yasaklandığı bildirildi. Kurala uyum denetimi yetkisi ise okulların Pedagoji Şuralarına devredildi.
DÜZENLEME ÖĞRETMENLERİ DE KAPSAYACAK ŞEKİLDE GENİŞLETİLDİ
Öğrencilerle başlayan tartışmalar sürerken, Bakanlar Kurulu 325 sayılı yeni bir kararı daha onaylayarak kılık-kıyafet standartlarını eğitimciler için de geçerli kıldı. Kararda yer alan "Eğitimcilerin kıyafet unsurları eğitimin laiklik ilkesine uygun olmalıdır" ifadesiyle, kısıtlama çerçevesinin öğretmen kadrosuna da teşmil edildiği görüldü.
DEVLET TELEVİZYONU: AZERBAYCAN MÜSLÜMAN VE LAİK BİR DEVLETTİR
Sosyal medyada büyüyen eleştirilere yanıt Azerbaycan Devlet Televizyonu (AzTV) ekranlarından geldi. Yayınlanan değerlendirmede, "Azerbaycan Müslüman ancak laik bir devlettir" ifadelerine yer verilirken; laiklik ilkesinin uygulanmasının dini değerlere bir karşıtlık taşımadığı vurgulandı ve "Hiç kimse bizi İslami değerlere önem vermemekle suçlayamaz" mesajı paylaşıldı.