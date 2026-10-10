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İspanya, Galatasaray'ı konuşuyor! Osimhen için atılan manşet dikkat çekici

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İspanya, Galatasaray'ı konuşuyor! Osimhen için atılan manşet dikkat çekici
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Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etmesi İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. İspanyol basını, Victor Osimhen'in performansına dikkat çekerek "Osimhen şimdiden Barça’yı korkutuyor'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların bu galibiyeti Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi İspanyol basınında geniş yankı buldu.

İşte İspanyol basınının Galatasaray için yaptığı yorumlar:

"BARÇA TİTRİYOR, ÜSTELİK OSIMHEN DE DÖNDÜ"

AS:"Barça titriyor: 10 kişiyle gelen zafer… Üstelik Osimhen de geri döndü! Galatasaray, Lucas Torreira’nın kırmızı kartla oyundan atılmasına rağmen Kasımpaşa’yı mağlup etti. Nijeryalı golcü, bir aylık sakatlığın ardından sahalara döndü. Normalde hücumda görev yapan Yılmaz, sağ bekte oynadı ve maçın kahramanı oldu."

"OSIMHEN BARÇA'YI KORKUTUYOR"

SPORT: "Osimhen şimdiden Barça’yı korkutuyor: Flick’in ekibini ağırlamasına dört gün kala etkileyici dönüş! Nijeryalı golcü, kasık sakatlığının ardından sahalara döndü. Kasımpaşa karşısında son dakikalarda oyuna giren Osimhen, salı günkü Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde bir asist yaptı."

"GALATASARAY UZATMALARDA MORAL BULDU"

Mundo Deportivo:"Galatasaray, Barça maçı öncesinde 10 kişiyle ve uzatmalarda kazanarak moral buldu. 90 ve 96. dakikalarda gelen iki gol, Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Galatasaray’a galibiyeti getirdi."

Cemre Yıldız
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