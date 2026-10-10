'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?

Sosyal medya platformlarında ihtiyaç sahiplerine yönelik yürüttüğü yardım çalışmalarıyla tanınan Yasin Oyanık ( Ankara Abisi) hakkında gözaltına alındığı yönünde paylaşımlar yapıldı. Kısa sürede yayılan iddialar kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

FAN SAYFASINDAN YALANLAMA

Haberlerin yayılmasının ardından ' Ankara Abisi' isimli fan sayfasından bir açıklama yayımlandı. Yapılan paylaşımda, Yasin Oyanık hakkındaki gözaltı iddialarının gerçeği yansıtmadığı öne sürülerek haberlere tepki gösterildi. Ancak Oyanık’ın durumuyla ilgili olarak resmi makamlardan ya da Yasin Oyanık'ın kişisel hesaplarından doğrulanmış net bir açıklama yapılmadı. Bağımsız kaynaklarca henüz teyit edilmeyen iddialara ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

BİR DÖNEM GÜVENLİK GÖREVLİSİYDİ

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) güvenlik görevlisi olarak çalıştığı dönemde gece vardiyalarında karşılaştığı evsiz vatandaşlara çorba dağıtarak yardım faaliyetlerine başlayan Yasin Oyanık, zamanla çalışmalarını genişletti. Bireysel olarak başlattığı iyilik hareketini kurumsallaştıran Oyanık, Ankara Abisi İyilik Derneği’ni kurdu. Dernek çatısı altında dar gelirli ailelere gıda yardımı, öğrencilere burs, çocukların ihtiyaçlarının karşılanması ve medikal destek ulaştırılması gibi çeşitli alanlarda gönüllü faaliyetler yürütülüyor.

Kaynak: Haberler.com