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'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?

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'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
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'Ankara Abisi' adıyla tanınan yardımsever Yasin Oyanık hakkında ortaya atılan gözaltı iddiaları büyük yankı uyandırdı. Oyanık'ın fan sayfasından yapılan açıklamada iddialar yalanlanırken, resmi makamlardan konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

  • Sosyal medyada Yasin Oyanık'ın (Ankara Abisi) gözaltına alındığı yönünde iddialar paylaşıldı.
  • 'Ankara Abisi' isimli fan sayfası, gözaltı iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
  • Yasin Oyanık, AŞTİ'de güvenlik görevlisi olarak çalıştığı dönemde başlattığı yardım faaliyetlerini kurumsallaştırarak Ankara Abisi İyilik Derneği'ni kurdu.

Sosyal medya platformlarında ihtiyaç sahiplerine yönelik yürüttüğü yardım çalışmalarıyla tanınan Yasin Oyanık ( Ankara Abisi) hakkında gözaltına alındığı yönünde paylaşımlar yapıldı. Kısa sürede yayılan iddialar kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

FAN SAYFASINDAN YALANLAMA

Haberlerin yayılmasının ardından ' Ankara Abisi' isimli fan sayfasından bir açıklama yayımlandı. Yapılan paylaşımda, Yasin Oyanık hakkındaki gözaltı iddialarının gerçeği yansıtmadığı öne sürülerek haberlere tepki gösterildi. Ancak Oyanık’ın durumuyla ilgili olarak resmi makamlardan ya da Yasin Oyanık'ın kişisel hesaplarından doğrulanmış net bir açıklama yapılmadı. Bağımsız kaynaklarca henüz teyit edilmeyen iddialara ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

BİR DÖNEM GÜVENLİK GÖREVLİSİYDİ

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) güvenlik görevlisi olarak çalıştığı dönemde gece vardiyalarında karşılaştığı evsiz vatandaşlara çorba dağıtarak yardım faaliyetlerine başlayan Yasin Oyanık, zamanla çalışmalarını genişletti. Bireysel olarak başlattığı iyilik hareketini kurumsallaştıran Oyanık, Ankara Abisi İyilik Derneği’ni kurdu. Dernek çatısı altında dar gelirli ailelere gıda yardımı, öğrencilere burs, çocukların ihtiyaçlarının karşılanması ve medikal destek ulaştırılması gibi çeşitli alanlarda gönüllü faaliyetler yürütülüyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

İnstagram da bir yalanlama yok , büyük ihtimalle doğru haber…Yani bunun altından da yolsuzluk çıkarsa , pes artık , yuh yani , oha…!

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