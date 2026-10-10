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Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı

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Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı Haber Videosunu İzle
Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı
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Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Çimen karakteriyle tanınan Selin Türkmen, yeni projesindeki rolüyle dikkat çekti. Exxen'de yayınlanan Karma dizisinin ikinci sezon kadrosuna katılan oyuncu, bu kez bir direk dansçısını canlandırdı. Türkmen'in dizideki direk dansı sahnesi izleyicilerden çok sayıda yorum aldı.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti"nde canlandırdığı 'Çimen' karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Selin Türkmen, projenin sezon finali yapmasıyla birlikte ekibe veda etmişti. Başarılı oyuncu, dijital platform Exxen'de yayınlanan "Karma" dizisindeki sahneleriyle yeniden gündeme geldi.

EXXEN'İN "KARMA" DİZİSİNE DAHİL OLDU

Sessiz sedasız ayrıldığı Kızılcık Şerbeti'nin ardından yeni projesiyle izleyici karşısına çıkan Türkmen, Karma dizisinin ikinci sezon kadrosuna katıldı. Yapımda bir direk dansçısına hayat veren ünlü oyuncu, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

DİREK DANSI SAHNESİNE YORUM YAĞDI

Dizide yer aldığı direk dansı sahnesi kısa sürede sosyal medya platformlarında viral olan Selin Türkmen'in bu iddialı performansı ve cesur rolü, takipçilerinden ve dizi severlerden çok sayıda yorum ve beğeni topladı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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Yorumlar (32)

Haber YorumlarıMehmet Gelmez:

laik likte herşey sebes anladinizmi halkım buna ödüller alkışlar cesur kadın diyecekler ve alkidlayacaklar aile bakanı uyan uyan neler yapıyorlar evlerin icinene kadar giriyor bakan günaydın

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıAllahın kulu:

Benim anlamadığım RTÜK denen kurum ne işe yarıyor

yanıt28
yanıt5
Haber Yorumlarımustafa kemal ünal:

allahın kulu rtük sadece muhalif kanallara diş geçiriyor yandaş kanallara birşey yapıldı mı bugüne kada a sı b si farketmez

yanıt11
yanıt6
Haber YorumlarıTuncay Aydın:

Laiklerin ağzının suyu aka izlediği şeyler bunlar, bayılırlar birilerinin karısı kızı soyununca izlemeye ve buna medenilik, çağdaşlık derler, hatta kendi eşleri en ateşli sahnede elin adamı ile oynasa onur bile duyarlar ve bunu istemeyen kişilerde yobazdır geri kafalıdır ve medeni değildir derler. Çok medeni çok profesyonel

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Olayı neden sağ sol veya laiklik olarak görüyorsun, şimdi biri çıksa milyarları götüren türbanlı, sabah programlarında akrabalar tren yapmış hepsi türbanlı dese ne olacak, şu zihniyetten çıkın artık.

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Haber YorumlarıSam Fisher:

Sana eksik bilgi aktarmışlar. Tiktokta en cok izlenen başörtülü bacılarımız. En cok hediye gönderenlerde bu tayfanın erkekleri. Hiç sorgulamıyor musun her gün evinde kırmızı et pişiyor.bu değirmenin suyu nerden geliyor diye??

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Haber YorumlarıAydın GÜNDÜZ:

Tuncay Aydın:sen bir de ümmeti gör

yanıt6
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Haber YorumlarıSuleyman Yildiz:

Atatürk'ün çocuklarıyız

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