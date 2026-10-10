Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı

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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti"nde canlandırdığı 'Çimen' karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Selin Türkmen, projenin sezon finali yapmasıyla birlikte ekibe veda etmişti. Başarılı oyuncu, dijital platform Exxen'de yayınlanan "Karma" dizisindeki sahneleriyle yeniden gündeme geldi.

EXXEN'İN "KARMA" DİZİSİNE DAHİL OLDU

Sessiz sedasız ayrıldığı Kızılcık Şerbeti'nin ardından yeni projesiyle izleyici karşısına çıkan Türkmen, Karma dizisinin ikinci sezon kadrosuna katıldı. Yapımda bir direk dansçısına hayat veren ünlü oyuncu, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

DİREK DANSI SAHNESİNE YORUM YAĞDI

Dizide yer aldığı direk dansı sahnesi kısa sürede sosyal medya platformlarında viral olan Selin Türkmen'in bu iddialı performansı ve cesur rolü, takipçilerinden ve dizi severlerden çok sayıda yorum ve beğeni topladı.