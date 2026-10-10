Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 24. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde gündeme ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. PKK’nın feshi sürecine ve İmralı’ya değinen Bahçeli, "Terörsüz Türkiye"nin bir devlet politikası haline geldiğini belirterek, "Siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır" dedi. Bahçeli ayrıca fon skandalı tartışmalarında Yeni Parti’yi hedef aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 24. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemdeki önemli başlıklara dair net mesajlar veren Bahçeli, terörle mücadeleden PKK’nın feshi sürecine, İmralı’daki duruma ve kamuoyunu meşgul eden fon skandalı tartışmalarına kadar pek çok konuda kritik açıklamalarda bulundu.

"TERÖRLE MÜCADELEDE GERİ DÖNÜŞ YOKTUR"

PKK’nın feshi sürecine ve yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, sürecin yasal boyutuna dikkat çekti. "Terörsüz Türkiye" vurgusu yapan MHP Lideri Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Terörsüz Türkiye devlet politikası haline dönüşmüştür. Faaliyet alanları bellidir. Çalışmalar sürüyordur. Şimdi yasa çerçevesinde bazı kurulların oluşturulması gerekmektedir. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Bu ülkeyi seven her insan kardeşlik ruhuyla hareket etmeli. MHP olarak sözümüz sözdür. Ne söylediysek arkasındayız. Geri dönüşümüz de yoktur. Siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır."

YENİ PARTİ’Yİ HEDEF ALDI

Konuşmasında kamuoyunda geniş yer bulan fon skandalı tartışmalarına da değinen Bahçeli, Yeni Parti’ye yönelik eleştirilerde bulundu. Hukuki süreçler ve araştırmalar tamamlanmadan kişiler hakkında kesin hüküm verilmesini doğru bulmadığını belirten Bahçeli, iddialara ilişkin sabırlı olunması gerektiğini vurguladı. Soruşturma sonuçlarının beklenmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre değişik yorumlar yapıyor. Hukuken araştırılmadan sorgulamalar yapılmadan yapmak doğru değildir. Araştırılmadan soruşturma yapılmadan herkesi suçlamak yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır. Bu memlekete hizmet edecek her insan eli öpülecek insandır. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır. O da ayrı bir konudur. Sabırla beklemekte fayda var. Meclis faaliyettedir, yargı faaliyettedir."

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Kaynak: Haberler.com